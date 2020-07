Matrimonio in vista per due ex concorrenti di Temptation Island: dediche e confessioni inaspettate

Due ex concorrenti di Temptation Island stanno per avvicinarsi al grande passo del matrimonio. La coppia in questione è formata da Flavio Zerella e da Nunzia Sansone. I due protagonisti hanno rilasciato un’intervista a Radio Radio ed hanno raccontato dettagli molto interessanti in merito al loro amore.

I piccioncini hanno parlato di come sia nata la loro storia, di quanto siano felici adesso e siano pronti a compiere un passo così importante come quello di convolare a nozze. Inoltre, entrambi hanno fatto qualche considerazione sull’esperienza nel reality show.

Matrimonio per Nunzia e Flavio

Nunzia e Flavio hanno partecipato entrambi al reality incentrato sulle tentazioni. Lui era il fidanzato di Roberta, mentre lei di Arcangelo. Entrambe le relazioni furono messe a dura prova dal reality show. Ma se il primo fu perdonato dalla sua donna, la Sansone fu lasciata dal suo ex compagno, dando luogo ad una scena anche alquanto imbarazzante. Ad ogni modo, questi momenti, adesso, sembrano davvero lontanissimi per entrambi. Nel corso dell’intervista, infatti, gli ex protagonisti di Temptation Island hanno annunciato di essere pronti ad unirsi in matrimonio.

Lui ha detto che sposerebbe la donna anche domani, ma ovviamente è necessario organizzare le cose per bene. Durante il dibattito, poi, i due hanno spiegato come si sono conosciuti. Entrambi si trovavano all’interno di un locale a Napoli e, immediatamente, hanno compreso di sentire qualcosa di speciale verso l’altra persona, è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Le confessioni degli ex volti di Temptation Island

Il primo passo, però, è stato fatto dal cavaliere, il quale si è avvicinato alla sua dama ed ha cominciato ad approcciare con lei in modo galante e ammiccante. Lei è stata alquanto accondiscendente, dato che in mezzo a tutta quella folla di gente era comunque riuscita a scorgere il bel moretto in lontananza. Con il passare del tempo, poi, entrambi sono andati al di là del solo aspetto estetico ed hanno cominciato ad apprezzarsi sotto molti altri punti di vista, specie caratteriali.

Adesso, la Sansone e Zerella sembrano essere davvero felicissimi e aver trovato la persona della loro vita. Sui social, infatti, appaiono numerosi video e foto che li immortalano insieme e più innamorati che mai. Anche se le rispettive avventure a Temptation Island sono state alquanto burrascose, alla fine li hanno condotti verso passi davvero importanti.