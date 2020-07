Gemma Galgani ci riprova con Nicola Vivarelli, dedica inaspettata al cavaliere: tu sei bravo ma io di più…. (VIDEO)

E’ già finita tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani? Sembra proprio di si. Sopratutto dopo che la dama di Uomini e donne le ha lasciato un messaggio sui social cercando in un certo modo la sua attenzione.

Gemma Galgani non si rassegna e pare sia tornata alla conquista di Nicola Vivarelli cercando ogni modo per arrivargli dritta al cuore. Questa volta lo ha fatto con un gesto particolare dedicandogli una canzone d’amore.

E’ già finita tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli stava procedendo per il meglio. Alcuni rumors parlando di una presunta rottura partita proprio dalla dama. Gemma si sarebbe resa conto che insieme al giovane 26enne non ha futuro. La grandissima differenza di età per la dama fino a poco tempo fa non è mai stata un problema, andando oltre le critiche e le offese dei telespettatori. Purtroppo, sembra che ad oggi qualcosa sia cambiato e di conseguenza ha cambiato idea.

Da qualche settimana la coppia non sembra più trascorrere molto tempo insieme e proprio per questo motivo, Gemma Galgani è apparsa disperata e senza amore, decidendo di spingersi ben oltre le sue aspettative. Cosa è successo durante la giornata di ieri?

Il gesto della dama nei confronti di Sirius

Gemma Galgani non riesce più a star lontano da Nicola Vivarelli. Il giovane è l’unica persona che sia durante che dopo la quarantena gli ha dimostrato un forte interesse, lasciandole pensare che tra loro due potesse davvero funzionare.

Subito dopo la fine del programma la coppia è stata beccata diverse volte insieme, sia a Torino che a Roma. Entrambi sono apparsi sereni e felici ma ormai da settimane non c’è più traccia di loro due. Sirius è partito per le vacanze insieme ad un suo amico e pare si stia molto concentrando sul suo aspetto fisico.

Gemma Galgani invece appare disperata e cerca di consolarsi attraverso la musica e il teatro. E proprio durante la giornata di ieri ha deciso di caricare alcune storie sul suo profilo Instagram. Ancora una volta è riuscita a sorprendere tutti mentre cantando addirittura per Nicola Vivarelli. La dama presa dal romanticismo e dalla voglia di dimostrare i suoi sentimenti, si lasciata andare sulle note di Claudio Baglioni. Ecco il video: