Adara Molinero deride Gianmarco Onestini sulla sfera intima: le rivelazioni e la reazione dell’ex gieffino

Non è finito lo scontro tra Adara e Gianmarco, lei l’ha pubblicamente deriso per com’è nella sfera intima. Ecco che cosa è successo

Adara Molinero e Gianmarco Onestini: scontro in tv

Gianmarco Onestini ha partecipato al Grande Fratello 16 in cui ha avuto un certo feeling con Ivana Icardi, ma quando lei ha lasciato il suo fidanzato per lui, Gianmarco ha fatto un passo indietro. Qualche mese dopo è stato scelto come “modello italiano” per la settima edizione del Gran Hermano Vip in Spagna e lì si è innamorato.

Infatti, ha conosciuto Adara Molinero, anche lei impegnata con Hugo Sierra dal quale ha avuto un bambino. Adara ha lasciato Hugo e ha iniziato una storia con Gianmarco. Dopo alcuni scontri hanno chiarito ogni cosa in un altro reality, El Tiempo del Descuento (che Gianmarco ha vinto), e sono andati a convivere. Dopo qualche settimana, però, è finito tutto.

Gianmarco all’improvviso ha lasciato Adara per delle chat compromettenti con un ragazzo: Rodrigo Fuertes Puch. Qualche giorno fa lei, infatti, ha ufficializzato il suo fidanzamento con Rodrigo. Gianmarco e Adara si sono ritrovati faccia a faccia in un programma televisivo spagnolo ed è successo di tutto.

Adara deride Gianmarco sulla sfera intima

Adara e Gianmarco si sono ritrovati nello stesso programma spagnolo per un faccia a faccia, Sabado Deluxe. Il conduttore Jorge Javier Vazquez ha fatto delle domande molto scomode alla coppia. Per esempio: come andava dal punto di vista intimo tra loro? Adara ha preso subito parola.

Ha raccontato che Gianmarco era passionale, ma inesperto e lei non provava piacere nel rapporto, ma a lui importava solo di arrivare alla fine per se stesso. Inoltre, non baciava nemmeno bene, tutto molto “viscido”. Infine, ha parlato di dimensioni piccole e ha anche deriso e schifato il nuovo singolo di Gianmarco Maracanà perchè “il modo di parlare e il videoclip lasciano molto a desiderare“.

La reazione di Gianmarco

In studio Gianmarco si è scagliato molto duramente contro Adara perchè lei nella sfera intima aveva sempre detto che andava tutto bene. Lui ha poi confessato che lei voleva fare dei giochi strani con lui, con la sua parte posteriore, e questo non gli piaceva per niente. Ad ogni modo, raggiunto da un inviato il giorno dopo lo scontro, Gianmarco non ha potuto trattenere le lacrime per le dichiarazioni fatte dalla sua ex, alla quale lui vuole ancora bene. Che cosa ne pensate di questa vicenda?