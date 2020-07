Amadeus, la moglie Giovanna Civitillo brutalmente offesa sui social: lei replica alle accuse

La moglie di Amadeus criticata per la sua ‘gavetta’

Proprio come accade a tanti personaggi dello spettacolo anche la moglie di Amadeus, si è ritrovata nel mirino degli haters. Giovanna Civitillo purtroppo è stata vittima di pesanti attacchi. Nonostante il suo sia un profilo sobrio, si è ritrovata sommersa di critiche.

La showgirl napoletana ha pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti che la ritraggono da giovane, ricordando il suo passato da ballerina. Insieme alla collega e amica Federica Lardo la donna ha ricordato quanto tempo è passato da allora e soprattutto la lunga gavetta.

Lo scatto che ricorda il suo passato

La moglie di Amadeus ha voluto fare un tuffo nel passato ricordando gli anni più belli. Uno scatto malinconico che dimostra la sua crescita e il proprio cambiamento. Un cambiamento che le ha stravolto la vita non solo a livello professionale ma anche come donna.

“Quanto tempo è passato da questa foto… i sogni a volte si realizzano, il mio era diventare una ballerina! a 18 anni ho iniziato a lavorare in televisione (tanti programmi Rai e Mediaset) teatri, stadi e piazze! tanti provini, tanta fatica e tantissima soddisfazione. Poi…all’improvviso cambiano le priorità!” (Continua dopo il post)

Le critiche da parte degli haters

La moglie di Amadeus ha iniziato la sua carriera da giovane e pochi sanno che è una ballerina professionista. Dando uno sguardo ai commenti ricevuti, Giovanni Civitillo è stata sommersa di critiche. Ad esempio: “Che vi amate non c’è dubbio, ma nn è che hai fatto tante cose in tv. La scossa nn è fare la ballerina. Le ballerine sono un’altra cosa…”.

Giovanna Civitillo da molti è stata paragonata a una che ha avuto fortuna grazie alla relazione con il conduttore e non al suo talento. Infatti, nei suoi confronti tanti hanno davvero esagerato e anche la stessa Giovanna non ne capisce il motivo. Sarà forse gelosia? Perchè tanto astio?

A rispondere alle accuse ci ha pensato la stessa moglie di Amadeus: “Invece sì che ho fatto la ballerina, e non mi riferisco di certo alla scossa… Se non sa, perché commentare dicendo cose sbagliate (non mi sembra il luogo giusto per pubblicare il curriculum)”. D’altronde la bella napoletana è riuscita a dimostrare il proprio talento anche al Festival di Sanremo dove suo marito l’ha avuta accanto come invitata.