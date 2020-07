Giulia Quattrociocche, ex tronista di Uomini e Donne, è incinta: “Tutto molto strano” (FOTO)

L’ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Quattrociocche, è incinta. A sganciare la bomba è stato Amedeo Venza. La ragazza aveva conosciuto Daniele durante la sua permanenza nel talk show di Maria De Filippi e lo aveva anche scelto.

Dopo poco tempo, però, la loro storia si è interrotta e la protagonista ha subito trovato un nuovo amore. L’intesa con questa persona è stata così forte al punto da decidere anche di far nascere una nuova vita. Questo, però, ha insospettito parecchio i fan.

La bomba su Giulia Quattrociocche incinta

In queste ore, l’influencer Amedeo Venza ha sganciato una bomba senza precedenti. Giulia Quattrociocche è incinta del suo nuovo compagno. Solo pochissimi mesi fa, la ragazza aveva annunciato la fine della relazione con Daniele Schiavon. I due sono stati insieme pochissimo tempo. Dopo la fine di Uomini e Donne, infatti, hanno fatto perdere un po’ le tracce di sé, generando parecchi sospetti. In seguito, invece, è pervenuta con ufficialità la notizia inerente la loro separazione.

Se Daniele, però, sembra essere ancora single, lo stesso non può dirsi per Giulia. La giovane ha subito incontrato un nuovo amore ed ha cominciato a fare sul serio. Da poche ore è trapelata addirittura la notizia inerente l’arrivo di un bambino. A diffondere questa news è stato Amedeo Venza e anche alcune fan page della ragazza, pertanto, dato che non è adoperato il condizionale, pare che la notizia sia alquanto certa. (Continua dopo la foto)

Le incongruenze sulla notizia

Ad onor del vero, però, è importante chiarire che Giulia Quattrociocche non ha ancora confermato né smentito di essere incinta. Ad ogni modo, Venza ci ha tenuto a mettere in evidenza un po’ di stranezze in questo atteggiamento da parte dell’ex tronista. Risulta un po’ strano agli occhi di molti che Giulia sia riuscita in pochissimo tempo a trovare un altro uomo e ad innamorarsi così perdutamente al punto da farci anche un figlio.

Pertanto, sta sorgendo il sospetto che la ragazza conoscesse questa persona quando era ancora a Uomini e Donne. Questa, ovviamente, almeno per il momento è’ solo una considerazione sollevata da alcuni utenti del web e che non ha trovato ancora nessuna prova concreta. Ad ogni modo, non ci resta che attendere per vedere come la ragazza commenterà la questione sui suoi social.