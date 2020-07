Gravi accuse contro Pamela Barretta: “Lo stai usando…” Lei sbotta sui social (FOTO)

La dama del trono over di Uomini e Donne, Pamela Barretta, è stata travolta da gravi accuse sui social. In questi giorni, la protagonista si sta godendo qualche momento di relax insieme ad alcuni amici.

Degli utenti, però, hanno reputato il suo comportamento un po’ troppo ambiguo, al punto da arrivare a pronunciare delle frasi molto pesanti. Lei, ovviamente, non è rimasta in silenzio e si è difesa a dovere attraverso le Instagram Stories.

Le gravi accuse contro Pamela Barretta

Una volta terminato Uomini e Donne, Pamela Barretta e Enzo Capo hanno interrotto la loro relazione, tuttavia, la dama è riuscita a guadagnarsi grave accuse per alcuni comportamenti assunti sui social. La protagonista ha deciso di mettere da parte i sentimenti per un po’ di tempo in modo da dedicarsi solo alle amicizie. Proprio di recente, infatti, è stata in vacanza con Cristina Incorvaia, mentre adesso tra trascorrendo molto tempo insieme ad un amico.

Tra i due pare ci sia molta complicità e sintonia, ma il web avrebbe notato un dettaglio che non è piaciuto molto. Nello specifico, c’è chi ha accusato Pamela di prendersi gioco dell’uomo in questione solo per far ingelosire il suo ex compagno Enzo. Secondo queste persone, si vedrebbe palesemente che la donna lo sta stuzzicando solo per suscitare magari una reazione in Capo. (Continua dopo la foto)

La replica della dama

Pamela Barretta non è rimasta in silenzio dinanzi queste gravi accuse ed ha replicato in modo diretto ed esplicito. La dama ha sorriso pensando come certe persone credano di sapere tutto della vita altrui. Questo comportamento le suscita davvero grandi risate. Per tale motivo, ha smentito categoricamente ogni tipo di accusa. Inoltre, per quanto riguarda Enzo, vediamo che il napoletano non sembra essere molto interessato al profilo della sua ex.

Il cavaliere, infatti, ha trascorso diversi giorni a Budapest, luogo in cui ha diverse attività lavorative e non ha fatto altro che andare in giro a divertirsi in compagnia delle persone care. Per lui, almeno da quanto traspare dai social, non sembra esserci minimamente spazio per un ritorno di fiamma con la Barretta. Lei, invece, anche se non ha mai parlato esplicitamente dei suoi sentimenti, sembra ancora un po’ provata, sta di fatto che ha deciso di non frequentare altri uomini, almeno nell’imminente futuro.