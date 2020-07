Pago su Radio 105 risponde a domande imbarazzanti su Serena: “Sei ancora innamorato?”

Pago ha rilasciato un’intervista a Daniele Battaglia e Diletta Leotta su Radio 105 ed ha risposto a tutte le curiosità dei due conduttori. Nello spazio destinato alla trasmissione Take away, che va in onda dalle 12.00 alle 13.l00, il cantante si è svelato raccontando anche aneddoti sulla sua ex Serena Enardu.

Durante l’intervista, infatti, la Leotta non ha potuto fare a meno di chiedere al suo ospite radiofonico se fosse ancora innamorato. L’artista ci ha girato molto attorno e alla fine ha dato la sua risposta.

L’intervista a Pago su Radio 105

Nel corso del programma Take Away di Radio 105, Pago ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo nuovo libro e anche in relazione a questioni un po’ più personali. Inizialmente il dibattito è stato molto tranquillo incentrato essenzialmente sulla sua carriera professionale. Il cantante ha spiegato di essere un vero vagabondo dato che è sempre in viaggio per portare la sua musica in giro per l’Italia. In seguito, ha parlato del suo nuovo libro e non sono mancate delle simpatiche battute insieme al conduttore, nonché amico, Daniele.

Ad un certo punto della conversazione, però, il clima si è cominciato a fare un po’ più caldo. Battaglia ha chiesto al suo interlocutore se ci fossero domande che non avrebbe gradito ricevere. Pago, allora, si è messo a ridere e poi ha esortato i due conduttori a chiedergli tutto ciò che avrebbero voluto in totale libertà. Dinanzi tali parole, Diletta ha colto la palla al balzo per soddisfare la curiosità dei numerosi fan.

Le confessioni su Serena Enardu

La conduttrice, infatti, ha chiesto a Pago in diretta su Radio 105 se sia ancora innamorato. Tale domanda è stata alquanto generica, sta di fatto che il cantante ha risposto chiedendo se si riferisse ad una donna in particolare. Diletta ha sorriso e poi ha alluso al fatto che fosse un quesito alquanto generico e non specifico. In quel momento, Pacifico ha detto di aver appena chiuso una storia molto importante e lo ha fatto anche con parecchia fatica.

Per tale ragione, per il momento, non può certamente dire di essere innamorato, ma allo stesso tempo, non riesce neppure a reputarsi single al 100%. Questa risposta ha soddisfatto abbastanza i due presentatori che, infatti, lo hanno ringraziato per l’estrema tranquillità e sincerità con cui ha affrontato l’intervista. Pago ha fatto altrettanto e poi si è interrotto il collegamento.