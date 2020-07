Sonia Bruganelli, il retroscena sulla pandemia: “Io e Paolo Bonolis avevamo capito tutto”

Sonia Bruganelli contro gli haters

Tanto famosi ma anche tanto criticati. Stiamo parlando di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli che da anni sono una coppia molto affiatata e che coi loro tre figli formano una bellissima famiglia. I due sono spesso al centro delle polemiche per il loro tenore di vita e soprattutto per l’ostentazione che la produttrice fa spesso sui suoi canali social. E se il mattatore di Ciao Darwin e Avanti un altro non replica quasi mai alle accuse, la sua dolce metà non le manda a dire.

Ad esempio, in una recentissima intervista a Libero Quotidiano ha detto: “Durante la pandemia io e Paolo avevamo capito che certe disposizioni umane non cambieranno mai. Insultare è uno sfogo, non sappiamo chi ci sia dietro, ma certo andrebbe analizzato psicologicamente. Sono maschere che si indossano”. In poche parole, secondo la Bruganelli l’emergenza sanitaria non ha cambiato nessuno, infatti lei e il marito continuano ad essere insultati.

Paolo Bonolis è negato per i social network

Intervistata da Libero Quotidiano, Sonia Bruganelli per l’ennesima volta si è dovuta difendere dagli attacchi che riceve dagli haters per lo stile di vita che ha con Paolo Bonolis e i figli. Ecco cosa ha detto al portale: “Non vivo chiusa nel mio mondo e me ne frego. E nemmeno Paolo. I nostri figli fanno una vita normale. Se prendo l’aereo privato è perché me lo posso permettere e facilita alcune dinamiche famigliari. Se non è l’aereo attaccano la borsa o l’anello. Pazienza”.

Poi la professionista ha parlato dell’assenza dai social del marito: “La vita è un’altra cosa. Paolo ha un Nokia che prende sì e no, il suo profilo non lo gestisce lui e nel periodo in cui tutto era fermo ha ceduto a qualche diretta”.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli lavorano per la SDL 2005

Anche se spesso l’associano al marito Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli lavora autonomamente. Nello specifico la donna è proprietaria della SDL 2005 e della tv online SDL TV, cui la professionista tiene moltissimo. Attraverso questi media lei e la sua dolce metà spesso realizzano delle dirette, soprattutto durante il periodo di lockdown, come quella fatta di recente con Laura Freddi.

Inoltre la Bruganelli sta dando il contributo all’Italia duramente colpita dalla pandemia da Covid-19: “Con uno dei miei format cerchiamo di aiutare, dando visibilità gratuita, piccole aziende italiane, provando a riaprire il mercato”.