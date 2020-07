Il Giovane Montalbano 2 puntata 13 luglio 2020: Salvo lascia Livia?

Dopo il successo della prima stagione, Il Giovane Montalbano 2 torna a fare compagnia agli affezionati della serie Tv in onda su Rai 1 con protagonista Michele Riondino nei panni di Salvo. La prima puntata è prevista per Lunedì 13 luglio 2020 alle 21.25 circa su Rai 1.

Nella puntata del 13 luglio de Il Giovane Montalbano 2, Salvo rivedrà Livia, la sua fidanzata. La donna ha un atteggiamento sfuggente, tanto da fargli sospettare che abbia un altro. Nel frattempo, un caso molto strano mette alla prova tutti i membri del commissariato. Un uomo che passa il tempo a partecipare ai funerali del paese è stato ucciso.

Il giovane Montalbano 2 puntata su Rai 1 del 13 luglio

Nella prima puntata della seconda stagione della serie Tv vedremo un clima sereno al commissariato. Dopo qualche battibecco e gelosie, i colleghi sembrano aver trovato la complicità necessaria a far andare bene le cose anche dal lato umano. Ne Il Giovane Montalbano 2 troveremo ancora lo schivo ma geniale Salvo, Paternò, Gallo, Augello e Catarella, pronti ad indagare su nuovi e complicati casi. Il primo di essi riguarda un uomo dalla vita apparentemente tranquilla, tale Pasqualino. Chi poteva avere il desiderio di ucciderlo e soprattutto perché?

Nel primo episodio de Il Giovane Montalbano 2, Salvo inizierà le indagini e scoprirà che Pasqualino, dopo aver perso il lavoro, ha tentato di occupare il tempo partecipando ai vari funerali del paese. Un’abitudine alquanto strana, che non passerà inosservata agli occhi del commissario. Ad un certo punto, la scomparsa di Giovanna darà il via ad un intreccio dai risvolti oscuri. La donna altri non è che la moglie della vittima.

Livia distante da Salvo

Il caso dell’uomo che amava andare a tutti i funerali intrigherà molto Salvo. Nella prima puntata de Il Giovane Montalbano 2 verranno a galla dei retroscena sia su Pasqualino che sulla moglie. Come si concluderanno le indagini? L’incidente che ha causato la perdita della gamba all’uomo c’entra con la sua morte?

Nel frattempo, Livia tornerà a Vigata. La donna sarà distante e poco presente, tanto che Salvo penserà che nella sua vita ci sia un altro. Deluso, penserà ad una soluzione drastica, ma pare che la spiegazione sia lontana dal suo sospetto. I due finiranno per non comprendersi a causa di una serie di equivoci che metteranno a rischio il loro rapporto già compromesso. Vi ricordiamo che se non fosse possibile vedere la puntata in Tv il 13 luglio, Rai Play mette a disposizione tutti gli episodi della serie Tv Il Giovane Montalbano 2.