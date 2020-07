Gomorra quarta puntata 12 luglio 2020: Imma crede che Genny sia morto

Su TV8 in prima serata alle 21.15 un doppio episodio di Gomorra in replica il 12 luglio 2020. La serie Tv, nonostante non sia trasmessa in prima assoluta, sta registrando ottimi ascolti. C’è chi ha colto l’occasione di vederla per la prima volta e chi invece vuole rivivere le puntate emozionanti della storia del clan dei Savastano, una famiglia napoletana al centro di intrighi e azioni criminali inerenti il traffico di droga.

Nella quarta puntata di Gomorra vedremo il settimo l’ottavo episodio, che si intitolano rispettivamente Imma contro tutti e La scheda bianca. Per uno strano equivoco, Imma arriverà a pensare che Genny sia morto in Honduras, ma si tratta invece di un giovane ragazzo.

Gomorra in replica il 12 luglio 2020

Nel primo episodio della quarta puntata, Imma deve pensare a come risolvere la difficile situazione che si è creata nella sua famiglia. Pietro è nei guai e l’unica soluzione è che sia lei a prendere in mano le redini. Imma diventa così il capo assoluto e gestisce l’arrivo di una grossa partita di droga. Nella puntata di Gomorra del 12 luglio inoltre, altre famiglie implicate nel malaffare si contenderanno la piazza con i Savastano, che di certo non staranno a guardare.

Intanto, vedremo Genny in Honduras. Qui viene ritrovato il cadavere di un giovane e la cosa lo turberà non poco. Imma, per via di un equivoco, crederà che si tratti di Genny e andrà nel panico. La donna, a sorpresa, nel secondo episodio della quarta puntata di Gomorra, deciderà di riunire gli altri boss e proporre loro una tregua, così da gestire al meglio i traffici.

Ottavo episodio: la scheda bianca

Le trame della quarta puntata di Gomorra raccontano che Genny tornerà completamente cambiato dal suo viaggio d’affari. Violento e poco incline allo scherzo, farà pagare con la morte una battuta innocente di un uomo al bar. Che cosa sarà successi veramente durante la sua permanenza in Honduras? Le tensioni ci saranno anche con Ciro, che proverà a parlare a Genny riguardo ul trattamento che ha subito in passato.

Infine, nel secondo episodio di Gomorra, ci sarà anche un litigio dai toni molto accesi tra Imma e Genny. Durante questo confronto, Genny le rivelerà che in Honduras è stato costretto ad uccidere un innocente, cosa che lo ha molto cambiato. Intanto, Ciro fa il doppio gioco con Genny. Si finge suo mentore ma vuole solo incastrarlo. Appuntamento dunque con le repliche della serie Tv il 12 luglio.