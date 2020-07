Temptation Island: terzo bebè in arrivo per una coppia storica del programma

La coppia ha partecipato al programma cinque anni fa ed ora è in attesa del terzo figlio. Ecco tutti i dettagli

Temptation Island: Alessandra e Emanuele in attesa del terzo figlio

Vi ricordate di Alessandra ed Emanuele? La coppia ha partecipato a Temptation Island cinque anni fa. Tra loro c’erano dei problemi e nel villaggio le cose non si sono messe molto bene. Ma Alessandra ha deciso di dare una seconda possibilità alla storia e non avrebbe potuto fare scelta migliore. Infatti, da quel momento tutto è andato alla grande.

La coppia è rimasta nel cuore anche di Filippo Bisciglia che aveva visto in loro un grandissimo amore. Infatti, dopo il programma Alessandra ed Emanuele si sono sposati e sono diventati genitori due volte, prima di Beatrice, poi di Enea. Adesso hanno annunciato sui social l’arrivo di un terzo bebè.

I follower avevano notato qualcosa di diverso in Alessandra ma lei aveva sempre negato. Poco fa, invece, la conferma. I primi tre mesi sono passati, lei soffre molto di nausea e vomito e si tratta di una gravidanza non programmata. Ha scoperto di essere incinta pochi giorni prima il suo ventisettesimo compleanno e per ora vorrebbe vivere tutto questo in modo un po’ discreto. Tanti auguri alla coppia, comunque, che vivrà la gioia di accogliere un terzo bambino in famiglia. (Continua dopo la foto)

La nuova edizione di Temptation Island

La settima edizione di Temptation Island è appena iniziata su Canale 5 con la conduzione di Filippo Bisciglia. Quest’anno ci sono quattro coppie non conosciute e due coppie famose. Tuttavia, Antonella Elia con Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro con Lorenzo Amoruso nella prima puntata non hanno avuto particolari problemi.

Invece, le altre coppie hanno subito creato scalpore. Ciavy è entrato nel villaggio dicendo di non essere più innamorato di Valeria, mentre lei è molto coinvolta dal single Alessandro Basciano. Antonio ha fatto piangere Annamaria e, dopo la prima puntata, sui social sono spuntate almeno quattro sue amanti. Anna ha giocato con il suo fidanzato Andrea, cercando di farlo ingelosire perchè vuole a tutti i costi un bambino da lui. Infine, Alessandro e Sofia affronteranno già il falò di confronto (lui l’ha chiesto dopo aver sentito le bugie raccontate dalla compagna sui tradimenti).

In generale, sui social c’è un po’ di diffidenza nei confronti di queste nuove coppie. Pare che il programma perda un po’ di spontaneità e genuinità rispetto alle prime edizioni. Tuttavia, il percorso è ancora lungo e a settembre ci sarà anche l’edizione condotta da Alessia Marcuzzi.