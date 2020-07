Emma Marrone ha il cuore spezzato, il doloroso ricordo del Maestro [FOTO]

Emma Marrone piange la morte di Ennio Morricone

Nella giornata di lunedì 6 luglio 2020 è venuto a mancare il grande direttore d’orchestra, musicista, compositore e arrangiatore Ennio Morricone. Quest’ultimo aveva 91 anni ed è morto improvvisamente a causa di una caduta. Ovviamente l’intero mondo della musica e dello spettacolo si è stretto intono alla famiglia del professionista.

Tra questi anche la cantante salentina Emma Marrone che lo ha voluto ricordare con un post commovente sul suo account Instagram. Nello scatto in questione si vede lo sguardo penetrante del Maestro, poi il un cuore spezzato in due e la seguente didascalia: “Grazie Maestro!”. (Continua dopo il post)

Il ricordo della cantante salentina per il Maestro

Per i pochi che non lo conoscevano, Ennio Morricone è diventato celebre in tutto il mondo grazie alla sue celebri colonne sonore che hanno fatto la storia della musica e del cinema internazionale. Il 91enne, con la sua improvvisa scomparsa ha lasciato un grande vuoto nella vita di tutti coloro che gli stavano vicino e che gli volevano bene.

Tuttavia, anche se il suo corpo non sarà più su questa terra, il suo patrimonio artistico resterà per immortale e le prossime generazioni ne potranno fare uso. Oltre al post, la cantante pugliese Emma Marrone ha voluto omaggiare il Maestro con una Storia su IG. Si tratta della stessa immagine, ma la nuova giudice di X Factor 2020 ha potuto aggiungere una musica che accompagna il contenuto. (Continua dopo la foto)

Emma Marrone e il brano ‘Cinema Paradiso’ per ricordare Morricone

Insieme alla Storia, Emma Marrone ha aggiunto ‘Cinema Paradiso’ del grande Ennio Morricone, tratto dalla meravigliosa pellicola cinematografica Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore. Ovviamente una scelta studiata e di certo la cantante salentina ha avuto l’imbarazzo della scelta in tutti i capolavori che ha composto il Maestro in questi anni.

Nel frattempo l’ex di Amici è pronta per una nuova sfida televisiva. Oltre a quella che ricorda Morricone, la donna ha postato un’altra Storia nella quale si la si vede in uno dei camerini di X Factor, pronta per il primo giorno delle audizioni. Oltre a lei, ci saranno altri tre nuovi giudici per il talent show, eccoli: Mika, Manuel Agnelli e Hell Raton.