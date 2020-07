Beautiful, spoiler 7 luglio 2020: Brooke delusa da Ridge e Thomas

Le Anticipazioni di Beautiful di martedì 7 luglio 2020 alle 13.40 su Canale 5 svelano che Brooke inizierà a pensare che Ridge non sia il marito perfetto che pensava. La Logan non è mai stata d’accordo con la decisione di Hope di annullare il matrimonio con Liam per star vicino a Thomas e Douglas. Tuttavia non ha potuto fare altro che accettare la sua scelta. Ridge non ha mai dimostrato di stare dalla sua parte, facendola riflettere. Brooke inoltre, ha capito che Thomas è molto pericoloso e non sta affatto proteggendo sua figlia.

Nella puntata di domani della soap opera Beautiful, Brooke continuerà ad essere immersa nei suoi pensieri e a stare in ansia per sua figlia Hope. Ora è con Thomas e rischia di essere ancora manipolata. Nel frattempo, il giovane Forrester ha scelto la via del silenzio, non rivelando a Hope e nemmeno a Steffy quanto scoperto sullo scambio di culle di Beth.

Beautiful, puntata di domani 7 luglio 2020 su Canale 5

Thomas ha deciso con consapevolezza di non rovinare i suoi piani. Una volta arrivato a Los Angeles e rivisto Hope, ha capito di essersi innamorato di lei e che lei sola è in grado di ridare il sorriso a Douglas. Per questo motivo ha fatto in modo che si decidesse a firmare le carte per l’annullamento del matrimonio con Liam. Il suo obiettivo ora è raggiunto. Il rivale in amore è con Steffy e lì dovrà rimanere. Stando alle anticipazioni di Beautiful, Thomas continuerà a mantenere il segreto su Beth, così da stare tranquillo.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale 5 domani, martedì 7 luglio 2020, Thomas parlerà con Zoe e Xander. I due verranno a sapere che ha deciso di tenere la bocca chiusa e che lo stesso dovranno fare loro. Nessuno dovrà mai sapere che la bambina che Steffy ha adottato pagandola a caro prezzo a Reese è in realtà Beth, la neonata creduta morta da Hope.

La rabbia di Brooke

Come svelano le anticipazioni di Beautiful, Thomas dirà a Xander che non dovrà mai dire a Hope la verità o la pagherà molto cara. Ora ha realizzato il suo sogno e non permetterà a nessuno di distruggerlo. A malincuore, Xander accetterà e così sia Zoe che Flo potranno tirare un sospiro di sollievo.

Infine, nella puntata di domani della soap Beautiful, inizieranno i primi problemi tra Brooke e Ridge. La Logan capirà di non essere capita e sostenuta dal marito. Il Forrester infatti sembra contento del fatto che Hope e Thomas siano vicini.