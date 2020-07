Temptation Island: Sofia e Alessandro lasceranno il programma? I retroscena della loro relazione

Sofia e Alessandro sono pronti per il falò di confronto? Ecco che cosa avevano dichiarato prima di partire per la Sardegna

Temptation Island: Sofia e Alessandro pronti per il falò di confronto?

Nella prima puntata di Temptation Island una delle coppie protagoniste è stata senza dubbio quella formata da Sofia e Alessandro. Loro hanno una relazione da quattro anni e mezzo piena di alti e bassi. Infatti, diverse volte si sono lasciati e poi ripresi. Lei ha confessato di aver avuto una relazione con un altro per sei mesi, mentre stava anche con Alessandro.

Alessandro stava per avvicinarsi ad una delle single del villaggio e continuava a parlare dell’ex moglie e non di Sofia, ma poi qualcosa è cambiato. Lui ha visto un video di lei, mentre parlava con un single, che l’ha fatto infuriare. Secondo lui ha detto tante bugie, ovvero che non l’ha mai tradito e che invece lei è stata tradita più volte. Questo l’ha convinto a chiedere immediatamente il falò di confronto alla redazione.

Nella seconda puntata Alessandro aspetterà dunque la sua compagna sul tronco insieme a Filippo Bisciglia. Ma Sofia che cosa deciderà di fare? Accetterà il confronto con il suo fidanzata ad appena tre giorni dall’inizio del viaggio nei sentimenti? Nel frattempo leggete qui di seguito che cosa aveva dichiarato la coppia prima di partire per la Sardegna.

L’intervista prima di partire per la Sardegna

Sofia e Alessandro hanno 17 anni di differenza, entrambi sono divorziati e con figli. Nonostante la relazione vada avanti, tra tira e molla, da quattro anni e mezzo, non hanno mai deciso di convivere. Entrambi, a Uomini e Donne Magazine, avevano raccontato della loro gelosia e mancanza di fiducia. Questo è l’obiettivo principale del loro viaggio: ritrovare fiducia nel rapporto.

Alessandro voleva capire se Sofia era cambiata, Sofia voleva capire anche i sentimenti di Alessandro perchè a parole era molto bravo ma poi con i fatti… Mentre lui non avrebbe voluto vedere approcci intimi nei confronti di un altro uomo, Sofia desiderava che lui parlasse di lei e parlasse bene. Scherzando, hanno anche detto che potrebbero essere tentati da alcuni vip: Demi Moore e Shakira per Alessandro, Gabriel Garko per Sofia.

Tuttavia, come abbiamo già visto nella prima puntata, Sofia ha sentito il suo fidanzato parlare soltanto dell’ex moglie mentre, a quanto pare, poi è stata proprio lei a parlare di lui dicendo delle bugie. Ma sarà davvero così? La seconda puntata andrà in onda giovedì 9 luglio.