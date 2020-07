Una Vita, spoiler 7 luglio 2020: Telmo racconta la verità su Mateo

Le Anticipazioni di Una Vita di martedì 7 luglio 2020 relative alla puntata in onda alle 14.10 su Canale 5 vedono Telmo Una Vita alle prese con le drammatiche conseguenze della morte di Lucia. Dopo giorni di sofferenza, la Alvarado ha esalato l’ultimo respiro tra le braccia di Telmo, facendosi promettere che si occuperà del piccolo Mateo e che non gli farà mancare mai niente.

Nella puntata di Una Vita appena andata in onda. Telmo e Ursula hanno organizzato una veglia funebre per la povera Lucia, morta tra le braccia dell’ex religioso dopo aver ritrovato il loro amore. Il Martinez non si darà pace e vorrà al più presto mantenere fede alle promesse fatte a Lucia. Intanto, Ramon sarà preoccupato per la chiamata alle armi di Antonito e finirà ancora una volta per trascurare Carmen. Cinta invece non riuscirà ad appianare le sue divergenze con la madre Bellita.

Una Vita, puntata del 7 luglio 2020 su Canale 5

Durante la veglia funebre di Lucia, i vicini cercheranno di farsi forza, ancora scioccati per quanto accaduto. Nel giro di pochi giorni, il quartierino ha visto l’uccisione di Samuel per mano di Cristobal, la morte di Eduardo e la dipartita della povera Lucia, alla quale la malattia non ha lasciato scampo. Telmo vorrà dire a tutti che Mateo è suo figlio e così farà nella puntata di Una Vita in onda domani su Canale 5. In questo modo, metterà a tacere tutti i pettegolezzi.

Stando alle anticipazioni di Una Vita, Ursula si confronterà con il Martinez, che le comunicherà l’intenzione di lasciare il quartierino per sempre in compagnia di Mateo. In fondo, ora niente e nessuno lo lega ad Acacias, visto che Lucia è morta. La Dicenta si infurierà.

Ursula nei guai

Nelle prossime puntate di Una Vita in onda questa settimana, Ursula verrà a sapere che è stata sfrattata da casa Alvarado. Ora che Lucia e Eduardo sono morti, dovrà lasciare immediatamente l’abitazione. Cosa farà, dal momento che non avrà più un tetto sotto la testa? La Dicenta vorrà partire con Telmo, ma quest’ultimo le dirà che solo Mateo lo accompagnerà. A quel punto, l’ex istitutrice andrà su tutte le furie e si deciderà a confessare un segreto.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, negli episodi che vedremo su Canale 5, Ursula dirà a Telmo che è solo grazie a lei se ha potuto passare gli ultimi giorni con Lucia. Eduardo infatti è stato assassinato proprio da lei per salvare la sua padrona.