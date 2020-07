Uomini e Donne, fine del matrimonio di Cristian e Tara: le strane frecciatine social dell’ex corteggiatrice

Il matrimonio di Cristian Gallella e Tara Gabrieletto è finito. La coppia è pronta a separarsi, ma non sono passate inosservate le frecciatine dell’ex corteggiatrice

Uomini e Donne: Cristian e Tara si separano

Cristian Gallella ha partecipato a Uomini e Donne diversi anni fa ormai. Prima ha corteggiato Paola Frizziero, poi è diventato tronista. Dopo una prima speranza di vedere scendere Paola dalle scale, Cristian si è innamorato di Tara Gabrieletto, che ha fatto di tutto per conquistarlo nel programma di Maria De Filippi. Il loro rapporto è andato avanti per tanto tempo dopo il programma, anche se un po’ lontano dal gossip.

Appena prima del matrimonio hanno avuto un momento di crisi, qualche anno fa, poi però si sono sposati e sembrava che tutto andasse per il meglio. Tara, al contrario di Cristian, è sempre molto attiva sui social. Tuttavia, qualche giorno fa è arrivata la triste notizia per i fan della coppia. Prima Tara aveva ammesso che non era un bel periodo, poi Cristian ha confermato la fine del matrimonio.

L’ex tronista ha detto che lui e Tara si sono separati e che quindi sono entrambi single e liberi di rifarsi una vita con altre persone. I motivi della separazione rimarranno sempre e solo tra loro due. Tuttavia, Tara si è lasciata andare a qualche frecciatina su Instagram.

Le strane frecciatine di Tara

Tara era apparsa sui social, qualche giorno fa, molto triste e aveva detto che stava prendendo delle decisioni importanti per la sua vita. Ad ogni modo, quando se la sarebbe sentita ne avrebbe parlato lei direttamente, sia nel caso di un epilogo positivo che negativo. Invece, qualche giorno dopo è arrivato il video di Cristian, molto netto e deciso.

Ebbene, Tara non ha detto nulla e si è limitata a ripostare sul suo profilo Instagram il video del suo ex marito. Tuttavia, prima di farlo aveva condiviso una serie di Instagram Stories che sono risultate un po’ strane. La prima, ad esempio, era la parola “schifo” su sfondo nero. La seconda sempre una frase su sfondo nero, questa: “buona sì, fessa mai! Signore si nasce, non si diventa, my life start now!”. (Continua dopo la foto)

Non solo, ma ha anche condiviso una storia di una sua amica con la frase: “Per una vita sana bisogna eliminare le teste di c… non i carboidrati“. Insomma, da queste parole sembra che Cristian l’abbia combinata grossa, voi che cosa ne pensate?