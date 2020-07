Oroscopo 7 luglio 2020: ripensamenti per i Leone, novità in amore per Pesci

L’Oroscopo del 7 luglio denota una giornata molto positiva per i nati sotto il segno dei Pesci. I Leone avranno qualche ripensamento

Previsioni 7 luglio da Ariete a Vergine

Ariete. L’amore sta occupando la maggior parte delle vostre giornate. Questo, se da un lato può essere un bene, diventa un male se state affrontando una fase problematica nel vostro rapporto. Sul lavoro dovete cercare di essere un po’ più concentrati dato che ci sono parecchie cose a cui pensare.

Toro. Molti dei nati sotto questo segno dovranno fare i conti con un bel po’ d’incertezze. Cercate di essere cauti e di non saltare subito a conclusioni affrettate. Prima di prendere una decisione valutate bene tutti i pro e i contro. Evitate di circondarvi di persone un po’ strambe e irrequiete, non faranno altro che peggiorare il vostro stato emotivo.

Gemelli. Oggi sono favoriti i rapporti con gli altri e le relazioni. L’Oroscopo del 7 luglio vi esorta a uscire e trascorrere quanto più tempo possibile in compagnia di amici o di persone a cui tenete davvero tanto. Ad ogni modo, non tralasciate le questioni lavorative, è il momento di darsi da fare.

Cancro. Questo sembra essere il momento delle opportunità. Sia in amore sia nel lavoro potreste rimanere piacevolmente spiazzati, pertanto, è il momento di tenere gli occhi ben aperti. Venere vi donerà molto fascino, che potrete sfruttare soprattutto se vi cimenterete in nuove conoscenze.

Leone. I Leone potrebbero aver perso un po’ della motivazione avuta nel mese scorso. Se fino a questo momento siete andati dritti come treni per raggiungere i vostri obiettivi, adesso state avendo qualche ripensamento. Prendetevi un momento per riflettere e non lasciate che il panico s’impossessi di voi.

Vergine. Molto presto vivrete una fase di cambiamento molto importante. Cercate solamente di non dare troppa più importanza al lavoro che all’amore. Nella vita è sempre importante mantenere un certo equilibrio. Ricordate che questo è il vostro momento, pertanto, cogliete le occasioni al volo.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia. L’amore procederà ma con qualche intoppo di troppo. State cominciando ad essere parecchio stanchi e provati, pertanto, sarete tentati dall’idea di lasciar perdere tutto. Sappiate, però, che per raggiungere qualsiasi obiettivo è necessario lottare. Nel lavoro c’è un po’ di lentezza, siate più risoluti.

Scorpione. L’Oroscopo del 7 luglio denota una giornata un po’ tesa dal punto di vista delle emozioni. Siete un po’ stanchi e fuori forma ma, al contempo, non potete fare a meno di prendere delle decisioni importanti. In amore c’è qualche incomprensione, ma nulla di irrisolvibile.

Sagittario. Siete soliti mettere alla prova il vostro corpo per vedere fin dove potete arrivare. In questa giornate, però, cercate di non eccedere perché potreste non sentirvi proprio in forma. In amore, invece, c’è qualcosa da mettere a punto per quanto riguarda le relazioni che vanno avanti da parecchio tempo.

Capricorno. La parola d’ordine di questa giornata è: calma. Dovete mantenere la calma ed essere il più risoluti possibile. In amore ci sono delle incomprensioni che andrebbero risolte, ma meglio non affrontare oggi la questione. Per quanto riguarda il lavoro, invece, tenete gli occhi ben aperti se vi state cimentando in un nuovo progetto.

Acquario. La Luna entrerà nel vostro segno e questo vi spingerà ad andare alla ricerca di libertà. Oggi c’è il rischio di sentirvi un po’ troppo insofferenti ai rapporti di coppia. Contrariamente, invece, sarete molto più propensi a stare con amici e a prendervi i vostri spazi. Nel lavoro c’è stanchezza.

Pesci. Periodo davvero positivo per quanto riguarda i sentimenti. Sfruttate la situazione per fare nuove conoscenze. Anche nel lavoro si prospetta un periodo parecchio florido. Prestate solo attenzione alle vostre finanze perché potrebbero esserci delle spese impreviste oppure dei cambiamenti importanti in arrivo.