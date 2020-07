Romina Power, un’altro lutto per la cantante: l’addio struggente ‘per te un concerto in paradiso…’

Il 2020 per Romina Power è stato davvero un anno difficile. Il Coronavirus ha portato via con sé uno dei suoi più grandi amici, Detto Mariano nonché testimone di nozze. Qualche giorno fa la tragica notizia, l’addio alla sorella Taryn dalla quale era stata separata in questi mesi perché impossibilitata nel tornare in America. Poche ore fa l’ennesima tragedia, un altro grande pezzo del suo cuore è volato via per sempre.

Romina Power da l’addio al grande Ennio Morricone

La parola ‘dolore’ in queste settimane sembra caratterizzare la vita di Romina Power che purtroppo non sta attraversando un bel periodo. L’ex moglie di Al Bano Carrisi ha da poco detto addio a sua sorella Taryn Power venuta a mancare a seguito di un’atroce leucemia. Oggi sul suo account Instagram è apparso un nuovo tragico messaggio che ha lasciato tutti senza parole…

Romina Power con dolci parole ha voluto dare il suo ultimo saluto a uno dei più grandi maestri della musica italiana. Alle sei di stamane è deceduto Ennio Morricone, grandissimo compositore che ha avuto la fortuna di conoscere. Infatti, accanto ad una sua immagine la cantante ha scritto: “Ci ha lasciati un altro grande. Ennio Morricone ha composto la musica per due dei miei film. Ci sarà un concerto in paradiso”. (Continua dopo il post)

Il dolore per la perdita di Taryn Power

Da quando è venuta a mancare Taryn, Romina Power ogni giorno posta sui social un suo scatto. Avvolta dai ricordi e dalla malinconia la cantante sembra così trascorrere le sue giornate. Sua sorella, purtroppo combatteva da anni contro la leucemia e a causa del Covid 19 non è riuscita a partire per l’America e starle accanto. Un dolore immenso che purtroppo non riesce ancora a metabolizzare.

Proprio pochi giorni fa, l’ex moglie di Al Bano Carrisi ha voluto ricordarla in uno scatto meraviglioso, postando un’immagine della sorella immersa nei fiori, spensierata e felice. Accanto alla foto, Romina Power ha scritto una breve didascalia: “Questa immagine rispecchia in pieno lo spirito di Taryn. Felice quando immersa nella natura Circondata dai fiori del suo giardino . Persona vera , semplice e naturale .”

A sentire molto la mancanza di Taryn è anche Yari suo figlio. Infatti, accanto alla dedica da parte della madre si è lasciato andare a cuore aperto scrivendo quanto le mancasse.