Ciavy Temptation Island 2020 per riconquistare Valeria cambia look

Ciavy, i fan della trasmissione lo prendono di mira e…

Ciavy, uno dei ragazzi fidanzati che partecipa al programma Temptation Island 2020 insieme alla sua ragazza Valeria, potrebbe esser pronto a cambiare look per riconquistarla. Addosso a lui sono piovute critiche di qualunque genere a causa del suo atteggiamento all’interno del programma sin dalle prime ore di partecipazione.

E’ stato preso di mira un po’ da tutti a causa del suo modo di fare, dell’atteggiamento nei confronti delle tentatrici e quello nei confronti della sua fidanzata. Nessun rispetto per lei, né fuori dal programma né dentro. I video del falò di giovedì scorso hanno scosso la sua fidanzata così come anche lui che forse non si aspettava alcuni atteggiamenti da parte di lei.

Valeria sembrerebbe essere attratta da uno dei tentatori ma non c’è certezza. Molto probabilmente si è comportata di conseguenza dopo averlo visto prendere subito confidenza con le single e raccontare eventi troppo importanti per lei. Così durante l’ultimo falò Ciavy ha visto Valeria tanto vicina al ex corteggiatore Alessandro Basciano, tra baci ed abbracci.

Secondo alcune rivelazioni di fonti interne l’ex corteggiatore ha tutte le carte in regola per essere il prossimo tronista, così come potrebbe essere realmente interessato alla bella Valeria. Il suo scopo quindi potrebbe essere semplicemente uscire dalla trasmissione con lei.

Ciavy potrebbe aver perso l’amore da parte di Valeria, la ragazza è interessata al tentatore

Ciavy a questo punto rischia di perderla seriamente, ecco perché potrebbe aver pensato di iniziare un importante percorso di trasformazione per somigliare quanto più possibile al corteggiatore di Uomini e Donne. Riccardo Lodoli, un famoso hairstylist romano sarebbe pronto a farlo puntando proprio sul ciuffo. Ma sarà questa la soluzione per la coppia?

L’hairstylist lo ha invitato ad andare da lui, soltanto dopo l’incontro potrebbe convincersi a fare qualcosa di importante come cambiare volto. Riconquistare la sua donna potrebbe non essere impossibile. Soprattutto dopo che la trasformazione non avverrebbe più secondo incognita ma soltanto dopo aver visto una sorta di ricostruzione 3D di Ciavy con il ciuffo versione Basciano.

Un cambio di look potrebbe aiutare il ragazzo a riconquistare la sua fidanzata?

Ma tutto questo basterà per ricominciare da zero con Valeria e lasciare tutto alle spalle? I problemi all’interno della coppia sono tanti, sembrerebbe essere difficile più che altro perchè Valeria non si è mai lamentata del fascino e dell’aspetto estetico ma dell’amore sproporzionato per le donne e la scarsa attenzione nei suoi confronti. Un’eccessiva gelosia non corredata di sentimenti. Insomma tutto sembrerebbe andare malissimo tra loro. Ma mai dire mai.