Veronica e Giovanni hanno superato la crisi e sono sempre più vicini. Ecco le ultime news sulla coppia

Uomini e Donne: Veronica e Giovanni hanno superato la crisi

Nell’ultima stagione di Uomini e Donne, archiviata definitivamente la relazione con Armando Incarnato, Veronica Ursida ha iniziato la conoscenza con Giovanni Longobardi. Non è stato semplice perchè proprio quando avevano deciso di darsi l’esclusiva il programma è stato interrotto per l’emergenza Coronavirus.

Nelle ultime settimane di trasmissione, tuttavia, la conoscenza tra i due è continuata anche se, spesso al centro dello studio, avevano dei forti litigi e incomprensioni. Alla fine lui ha deciso di lasciare la trasmissione da single, ma lei ha deciso di seguirlo e provargli il suo amore.

Nelle prime settimane le cose non sono andate molto bene. Veronica e Giovanni si sono visti, ma hanno anche litigato molto. Lui era quasi sul punto di interrompere ogni cosa, ma qualche giorno dopo è tornato il sereno. Infatti, adesso la coppia si mostra felice e sorridente insieme su Instagram. Insomma, la crisi è passata.

Veronica e Giovanni innamorati?

Dopo tutte le vicissitudini, la mancanza di fiducia e i tentativi di riconciliazione, pare che l’amore tra Veronica e Giovanni abbia avuto la meglio. Infatti, qualche giorno fa erano stati pizzicati a Roma abbracciati l’uno all’altra in atteggiamenti da veri fidanzati. Il tutto è stato poi confermato dalla coppia stessa. Il giorno dopo sia Giovanni che Veronica hanno condiviso sui social la cena romantica che hanno fatto insieme nella capitale. In sottofondo canzoni d’amore e nelle foto grandi sorrisi. Sarà la volta buona, voi che cosa ne pensate? (Continua dopo le foto)

1 di 2

In passato sia Giovanni che Veronica hanno sofferto molto in amore. Giovanni ha raccontato a grandi linee la sua esperienza a Uomini e Donne. Dopo una relazione lui aveva perso fiducia nell’amore e nelle altre donne. Ma con Veronica voleva provare a superare queste sue difficoltà perchè è stata l’unica che gli ha smosso qualcosa nel programma.

Veronica, invece, ha avuto una relazione molto tormentata. La dama l’ha raccontata davanti a Maria De Filippi. Con il suo ex ha vissuto un amore malato, lui l’ha lasciata ma poi non riuscivano a staccarsi. Quando lui tornava, lei non riusciva a resistergli nonostante continuasse a farla soffrire. Per il bene del figlio ha deciso di ricominciare, anche attraverso Uomini e Donne. Se con Armando è finita a urla e accuse, con Giovanni andrà meglio?