Andrea Roncato al Grande Fratello Vip? “Me l’hanno chiesto però……”

Andrea Roncato ironico io al grande fratello vip? “Ditemi i nomi”

Andrea Roncato ha partecipato all’appuntamento di rtl102.5 che ha aperto uno spazio tutto dedicato al gossip. Andrea ha raccontato di aver partecipato al film Sotto il sole di Riccione, per la piattaforma a Netflix. Il film è andato benissimo, è arrivato addirittura in America, dove a quanto pare era tanto atteso.

Lo sa per certo perché lo ha chiamato un suo amico mentre lo stava venendo e gli ha fatto i complimenti. L’amico si trova a New York. Si tratta di un film punito, nemmeno una parolaccia, nonostante tutto riesce ad essere parecchio simpatico e divertente.

Nel frattempo ha parlato di altri progetti lavorativi ed ha raccontato della chiamata mediante la quale lo hanno invitato a partecipare al Grande Fratello, proprio in questi giorni. Per essere un attimo più simpatico e leggero ha chiesto chi sono gli altri personaggi contattati per partecipare alla nuova edizione. Ovviamente però stava solamente scherzando perché non ha ancora intenzione di intraprendere questo tipo di esperienza. Proprio adesso in questo momento il suo unico obiettivo è quello di girare un altro film.

Andrea Roncato, ricominciano le riprese di La Mitomane

Andrea Roncato a breve ricomincerà a registrare un’altra serie tv, La mitomane. E’ giunta alla seconda stagione, le riprese erano già iniziate bel 2020, poi però c’è stato lo scoppio della pandemia quindi si sono dovuti fermare tutti. Le scene più belle erano già state girate per fortuna, ma adesso bisogna continuare con le rimanenti che sono ancora tante.

Addirittura proprio nell’ultimo periodo delle registrazioni una scena era stata modificata per far sì che nonostante il blocco venisse girata lo stesso. Come? In videochiamata. In qualche modo rappresenterà il periodo che abbiamo attraversato. Questa è una delle rivelazioni più interessanti dell’attore, in grande anteprima.

La sorpresa di Giucas Casella in diretta radio

Poi ecco per lui una bellissima sorpresa, in collegamento in chiamata Giucas Casella suo collega ed amico di sempre. Il mago ne approfitta per fargli tanti complimenti davanti a tutti gli spettatori in ascolto. Poi scherzando afferma di averlo cresciuto lui, alla Pippo Baudo.

Secondo lui è una persona meravigliosa, una di quelle che c’è sempre sia nei momenti del bisogno che nella vita di tutti i giorni. Infine a chiudere l’intervista è una rivelazione inaspettata. L’attore sta per diventare nonno. Nessun riferimento alla vita sentimentale in genere parecchio caotica dato che Roncato è un amante delle donne. La stabilità non fa parte di lui.