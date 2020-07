Arisa e le sue curve mozzafiato il web impazzisce (FOTO)

Arisa il messaggio positivo attira consensi del popolo social

Arisa ha fatto la sua prova costume e si è mostrata sui social scrivendo di essere orgogliosa del suo corpo. Così ha superato tutto a pieni voti, apprezzata da tutti i follower, soprattutto per il messaggio positivo che ha lanciato.

La cantante ha pubblicato una foto al naturale, dove mostra le forme in un costume intero che la aiuta ad esaltare la bellezza del suo corpo. La donna senza essere eccessiva o apparire fuori luogo riesce sempre ad essere femminile e sensuale pur avendo i capelli cortissimi. Il costume scelto risalta il decolté e lo sguardo.

Arisa i complimenti anche da Elisa D’Ospina

Arisa ha colpito i suoi fan dritto al cuore, le hanno fatto miliardi di complimenti per la bellezza nature. Tra tutti i follower anche diversi volti della tv italiana, Caterina Balivo, Elisa D’Ospina la modella curvy. In particolare lei ha scritto che la bellezza vera si trova nell’autenticità.

A proposito di ciò, si può affermare che la foto di Arisa ed il messaggio della modella sono stati i più importanti perché ormai da anni si ostenta la perfezione estetica. Modelle che nonostante siano snelle ed in ottima forma fisica si lamentano e proseguono diete ferree spingono involontariamente ragazze un po’ in carne a sentirsi brutte, fuori luogo, a coprirsi il più possibile anche andando al mare. La cantante invece ha dimostrato che si può essere belle anche con qualche forma in più qua e la. Il segreto sta anche nella scelta del costume o degli abiti.

Niente filtri Photoshop, autentica e naturale bella più che mai

Ritornando ad Arisa, la donna ha ricevuto commenti anche da parte di Giacomo Urtis ed Ema Stockolma. Ciò che chiunque è evidente è che Arisa è bella non soltanto fisicamente, ma anche caratterialmente perché sa essere bella senza filtri e senza Photoshop. Non per niente i social hanno apprezzato la sua autenticità, per il fatto che è abituata a mostrarsi senza trucco e nonostante questo sembra essere stata dipinta da Botticelli. Bella nonostante le imperfezioni che tutti cercano di nascondere più possibile.

Negli anni Arisa è riuscita anche ad abituarsi alle critiche per i suoi cambi look che hanno a che fare con i capelli. In più occasioni ha messo le mani avanti affermando di non essere minimamente interessata alle critiche o alla cattiveria di chiunque. Lei ha fatto e farà sempre ciò che vuole. Infatti la foto lo dimostra completamente.