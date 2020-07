Il Segreto, puntata 7 luglio 2020: Pepa riesce ad andare da Angustias

La puntata della soap opera Il Segreto del 7 luglio 2020 in onda su Canale 5 alle 15.45 vede Pepa alle prese con l’ostinazione del dottor Julian, che non le premette di andare a trovare Angustias. La levatrice ha assoluta intenzione di scoprire la verità su Martin e per farlo dovrà mettere le mani sulla cartella clinica della donna, ricoverata in una clinica per malati mentali.

Nel frattempo, Francisca continuerà con il suo piano volto a distruggere il povero Raimundo. Pedro non ha portato a termine ciò che voleva la matrona, ma ciò non le impedirà di rendere impossibile la vita al suo ex amante. Nella puntata di domani de Il Segreto inoltre, Juan conoscerà un uomo arrivato al paesino proprio per lui e che potrebbe regalargli un futuro roseo e pieno di soddisfazioni.

Puntata de Il Segreto del 7 luglio 2020

Un imprevisto verrà in aiuto a Pepa nella puntata della soap Il Segreto di domani. Julian vedrà che del vino è caduto sulla sua valigetta medica. La Balmes si offrirà di ripulirla, così da sottrargli della carta intestata. A quel punto, si farà aiutare da Emilia a scrivere una lettera indirizzata al sanatorio in cui il medico permette a Pepa di visitare Angustias. La levatrice deve a tutti i costo scoprire come è riuscita ad ingannare Tristan.

Le trame della puntata de Il Segreto in onda martedì su Canale 5 raccontano che finalmente Pepa arriverà al capezzale di Angustias. Qui si metterà alla ricerca della sua cartella clinica, dove sono contenute le informazioni che sta cercando. Una volta che potrà dimostrare che Martin non è suo figlio, potrà informare Tristan.

Juan può cambiare vita

Nella puntata di domani de Il Segreto, Juan verrà raggiunto da Adolfo, che gli offrirà una borsa di studio e dei soldi per stare a Parigi. Si tratta di grande occasione per il giovane, ma se deciderà di lasciare Puente Viejo dovrà dire addio per sempre al suo amore Soledad. Alla fine, il Castaneda non ce la farà a lasciare l’amata e rinuncerà alla sua opportunità di diventare famoso.

Infine, nell’episodio della soap opera Il Segreto in programmazione domani, martedì 6 luglio 2020 su Canale 5, Raimundo dovrà fare i conti con la cattiveria di Francisca. La donna non vuole che l’Ulloa risolva i suoi inghippi economici e così farà in modo che non ottenga i permessi per costruire l’albergo. Emilia capirà che si tratta di un inganno ordito dalla matrona e proverà a far ragionare suo padre.