Justine Mattera proposto film con Tinto Brass, intanto posta foto che infiammano il web (FOTO)

Justine Mattera, una foto fa impazzire Instagram e tutti i suoi utenti

Justine Mattera usa tantissimo i social, dove pubblica tante foto personali, intime, private. Più che altro lo fa su Instagram dove i suoi follower la seguono, commentano, cercano di mantenere vivi i rapporti con lei. Tutti le vogliono bene anche perché ha una personalità ed un carattere interessanti. Nella maggior parte degli scatti che pubblica è facile notare il fisico mozzafiato che lascia senza parole e che tutte le donne vorrebbero tanto avere.

E così anche in queste ore ha pubblicato uno scatto bollente in cui si vede in primo piano il lato B. In allegato alla foto scrive una frase ironica riferendosi ad un gesto di saluto da parte del suo fondoschiena.

Ad avere la meglio non è la sua splendida ironicità ma i glutei in perfetta forma. Tutto questo ha stuzzicato la fantasia dei follower e dei fan che hanno subito commentato complimentandosi per la forma fisica stratosferica. Molti l’hanno ritenuta geniale per la descrizione che ha accompagnato alla foto. Altri invece sono scesi più nel dettaglio chiedendole se ha mai partecipato ad un film di Tinto Brass e se qualora qualcuno glielo avesse proposto avrebbe detto di si.

Justine Mattera: no anche al provino

Justine Mattera senza esitare ha risposto in modo affermativo addirittura raccontando che qualche anno fa era stata contattata proprio per questo. Solo che ha preferito non fare nemmeno il provino. La risposta del follower l’avrà sicuramente riempita di grande soddisfazione.

Il follower ha affermato che forse è stato meglio così perchè è una donna troppo pulita per questo mondo. Però se avesse detto di sì, sarebbe stata all’altezza e avrebbe avverato il sogno di tanti uomini.

Futura partecipazione al GF Vip?

La showgirl è spesso in giro e quando incontra involontariamente i fan si intrattiene con loro. Forse è per questo che la amano, non tutti lo fanno. In questi giorni si era parlato di lei perché si pensava fosse una nuova concorrente del Grande Fratello 5. Probabilmente non sarà così perché negli ultimi anni l’abbiamo vista in Tv pochissime volte. La donna sceglie con attenzione dove e quando mostrarsi perchè ha imparato ad essere selettiva.

Adesso bisogna capire soltanto se cederà alla tentazione del noto reality che illumina gli occhi di tutti e se i suoi follower avranno l’onore di vederla in tutta la sua bellezza non soltanto sui social ma direttamente in tv.