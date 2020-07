Tina Cipollari la foto con Federico Fashion Style tutti notano la differenza (FOTO)

Trattamento di bellezza per Tina Cipollari, a farlo è Federico Fashion Style, ma i fan notano il naso della vamp, scopriamo cosa è successo

La famosa opinionista del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne, Tina Cipollari, sorprende sempre i suoi fan. La Cipollari non è nuova ad intrattenere i followers e spesso li mette al corrente delle sue avventure quotidiane. Anche fuori dallo studio di Uomini e Donne Tina riceve comunque molte attenzioni, e questa volta a dargliele è il noto Federico Fashion Style.

Il celebre hair stylist ha infatti immortalato il momento in cui si prende cura della Cipollari in uno scatto. Tina appare radiosa e non manca di fare un sorriso che incanta i fan. Ma costoro sono attenti e notano qualcosa che al loro occhio esperto non è sfuggita. Di cosa si tratta? Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei fan, qualcosa che può far pensare anche ad altro. (Continua dopo la foto)

Tina Cipollari nello scatto con Federico Fashion Style

Pare che il viso di Tina stavolta fosse diverso dal solito, e oltre che essere radiosa e bellissima c’era anche qualcosa in più. Un utente non ha mancato di sottolineare che aveva il viso gonfio, come se si fosse sottoposta a qualche ritocchino. Altri utenti hanno anche commentato che Tina sembra diversa con le luci giuste.

A sollevare critiche è stato Il naso di Tina, che è apparso a tutti diverso dal solito. La Cipollari però non ha risposto e al momento non ha tempo. L’opinionista ha dato appuntamento all’Osteria Dell’Ok di Via dei Servi 97/R di Firenze. Tina è stata presente all’apertura del nuovo salone di bellezza di Andrei Bolea e non poteva certo mancare.

Oltre a Tina all’inaugurazione anche la Caruso e la Cipriani

L’evento ovviamente ha attirato l’attenzione di tanti altri vip. Oltre alla Cipollari all’inaugurazione erano presenti anche Francesca Cipriani e Paola Caruso. Si tratta di un altro modo per incantare i fan che attendono le nozze fra la Cipollari e Vincenzo Ferrara.

Il matrimonio doveva essere celebrato nel mese di aprile, ma è stato rimandato a causa dell’emergenza sanitaria. In attesa che la Cipollari e Ferrara convolino a nozze, lei si gode le sedute di bellezza di Federico e non le dispiacciono affatto. Può anche approfittarne per provare qualche acconciatura per essere ancora più bella nel giorno delle nozze.