Adriana Volpe intervista Andrea Denver, poi fa una dedica speciale al marito

La conduttrice ha messo a tacere tutti i pettegolezzi su lei e il modello. Ecco com’è andata l’intervista a Ogni Mattina

Adriana Volpe intervista Andrea Denver

Come sapete bene, Adriana Volpe e Andrea Denver si sono conosciuti nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il modello ha sempre guardato la conduttrice con occhi sognanti e l’ha riempita di complimenti. Insieme hanno anche posato per il calendario del reality, in costume e in pose provocanti. Da fuori si è subito diffuso il gossip di un possibile flirt tra i due. Ma Adriana è felicemente sposata e con una bambina, mentre anche Andrea è fidanzato.

Le voci di un flirt tra i due non si sono mai placate anche dopo le ripetute smentite e i ripetuti chiarimenti dei diretti interessati. Ad un certo punto sembrava che anche il marito di Adriana fosse arrabbiato per questa storia, poi però c’è stata una reunion e tutto è stato chiarito tra lui e il modello.

Ebbene, dopo l’esperienza nel reality, Adriana ha chiamato Andrea nel suo nuovo programma per un’intervista. Infatti, lunedì 6 luglio Andrea Denver è stato ospite di Adriana Volpe nello spazio dedicato al gossip nel suo nuovo programma Ogni Mattina. I due ex gieffini hanno messo a tacere una volta per tutte le voci che continuano a insinuare che tra loro ci sia qualcosa.

L’intervista e la dedica di Adriana al marito

Adriana Volpe ha accolto Andrea Denver nello spazio dedicato al gossip e allo spettacolo con la sua energia e felicità. Il modello, durante l’intervista, ha parlato dell’amore che lo lega alla sua fidanzata Anna Wolf. Prima a causa del Grande Fratello Vip e ora a causa della sospensione dei voli per il Coronavirus, Andrea e Anna sono divisi da gennaio. Tuttavia, tra loro nessuna crisi.

Infatti, Andrea ha precisato con Adriana che Anna non è mai stata gelosa del loro rapporto confidenziale nella Casa del Grande Fratello Vip. I due ex gieffini si sono poi lasciati andare ad una serie di ricordi dell’esperienza vissuta confermando l’amicizia che li lega. A fine intervista, però, Adriana ha fatto una dedica particolare al marito.

La conduttrice, dopo la chiacchierata con Andrea Denver, ha voluto salutare il marito perchè per loro era un giorno davvero importante: l‘anniversario di matrimonio. Anche Roberto dai social ha fatto grandi dediche d’amore a sua moglie. Insomma, nessuna crisi, il matrimonio sta andando avanti a gonfie vele, come la storia tra Andrea e Anna.