Belen Rodriguez, questa è grossa “Ma stanno insieme veramente?

Dopo la separazione dal marito Stefano de Martino, Belen Rodriguez è stata avvistata con Giangi Antinolfi, è veramente il suo fidanzato?

Le vicende di Belen Rodriguez e dell’ex marito Stefano De Martino continuano a far discutere. Di recente l’ex di De Martino è stata avvistata a Capri a fianco di quello che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato, Giangi Antinolfi. Ma sono veramente fidanzati? Non ci sono certezze sulla coppia, ma è comunque vero che sono stati avvistati in atteggiamenti molto intimi.

Dal canto suo De Martino è anche lui al centro del gossip per via di un flirt che pare abbia avuto con Alessia Marcuzzi. A dirlo è stato Dagospia di Roberto D’Agostino, e come tutti sanno sbaglia poche volte. Pare che la storia fosse avvenuta poco prima della rottura con Belen e quindi potrebbe esserne stata la causa.

Belen Rodriguez e la Moric hanno fatto pace

Ma Belen ha anche altre vicende interessanti nel suo passato, come quella con Nina Moric. In un’intervista radiofonica al programma La Zanzara la Moric tempo fa disse che Belen era una strega cattiva. L’aveva anche accusata anche di girare per casa nuda davanti a Carlos. All’epoca la Rodriguez era fidanzata con Corona e la questione era finita in tribunale.

L’accusa per la Moric era stata di diffamazione e fu un brutto periodo per lei. Ad oggi per fortuna tutto è alle spalle e Dagospia ha pubblicato un post in cui pare che Belen si sia fatta consolare dalla Moric. Dunque le due ex fidanzate di Fabrizio Corona si sono riappacificate. Infatti, sul profilo Instagram della Moric un tag dice con chiarezza “@belenrodriguez I Love You”. Dall’odio all’amore le due donne oggi sembra si vogliono bene.

Lo scatto di Belen fa impazzire i fan

Quindi, l’argentina e la croata hanno dimenticato il passato e anche se sono finite in tribunale oramai tutto è stato gettato alle spalle. La Rodriguez allora denunciò la Moric per le offese ricevute, ma adesso è evidente che non c’è più astio fra loro. Lo si capisce dalle belle parole usate dalla Moric per lo scatto mozzafiato di Belen.

La bella argentina ha infatti postato uno scatto in cui mette in evidenza il suo fisico scolpito. L’argentina si trova su una barca e appare irradiata dal sole. Un’immagine che fa impazzire i fan e che la Moric commenta con un cuore rosso.