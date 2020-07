Eva Grimaldi e Imma Battaglia due sirene in alto mare (FOTO)

La coppia composta da Eva Grimaldi e Imma Battaglia mostra un’immagine felice e serena, le due donne si concedono un momento di relax in alto mare

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono sposate da un anno e hanno infatti festeggiato da poco il loro anniversario. Non hanno potuto fare nulla di speciale perché era ancora in corso il lockdown, ma loro sono state bene lo stesso. Felici e innamorate, stanno vivendo un momento magico, che dura però da un bel po’. Dopo otto anni di fidanzamento le due donne si sono sposate il 19 maggio dello scorso anno.

La cerimonia è stata celebrata in uno splendido resort a Labico, località in provincia di Roma. Tutti ricordano la loro cerimonia per i bei momenti che ha permesso di vivere. Elegante e raffinata, la cerimonia è stata organizzata da Enzo Miccio, famoso wedding planner. Tutto è stato perfetto e ogni momento di quella giornata è stato vissuto con intensità dalle due donne e dagli invitati.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia felici e appagate

Il matrimonio è stato celebrato dalla senatrice Monica Cirinnà e fra gli invitati erano presenti numerosi vip. A fare da testimone di nozze è stato l’ex compagno di Eva Grimaldi, l’attore Gabriel Garko. Fra i vip erano presenti anche Paola Perego, Vladimir Luxuria, Elenoira Casalegno, Bianca Atzei, Nancy Brilli. Al momento le due donne sono appagate e felici e si stanno godendo un meritato relax.

Ci voleva proprio dopo il lungo lockdown un momento di libertà e sembra che le vacanze siano iniziate per Eva e Imma. Tuttavia, ancora oggi suscita delle critiche il matrimonio tra Eva Grimaldi e Imma Battaglia. A far parlare sono stati gli 8 anni di fidanzamento di cui hanno spesso parlato entrambe e che hanno suscitato polemiche. (Continua dopo la foto)

Le due donne si concedono una vacanza

Il riferimento sul fidanzamento è stato messo in evidenza dalle uscite di Licia Nunez, ma tutto ciò non ha messo in crisi la coppia. Le due donne sono molto unite e lo si vede dagli sguardi che si scambiano. In alto mare Eva e Imma si godono un po’ di relax e sembrano due sirene che si lasciano travolgere dalle onde.

Nello scatto la coppia si mostra nella sua intimità e non perde occasione di scambiarsi effusioni d’amore. Nel suo profilo la Grimaldi ha postato una foto in cui sembrano due sirene unite in mezzo al mare. Nella didascalia ha scritto Amore è fiducia, e che con lei non potrà annegare mai.