Corinne Clery confessioni inedite “Per il dolore mi sono ammalata”

Arriva inaspettata la confessione di Corinne Clery, l’attrice ha rivelato di essersi ammalata per il dolore provato nel non avere rapporti con il figlio Alexandre

In un’intervista rilasciata al settimanale F Corinne Clery ha raccontato la sua storia triste. L’attrice ha rivelato di non parlare da ben quattro anni con il figlio Alexandre. Nella sua confessione ha mostrato quanto dolore ha provato e quanta sofferenza ha vissuto. Il rapporto burrascoso con il figlio Alexandre le ha fatto vivere momenti di angoscia e di dispiacere terribili.

Si tratta di una rivelazione sconvolgente, della quale l’attrice non aveva mai parlato. Neanche durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip ha mai accennato dei contrasti tra lei e il figlio. Pare che i litigi fra i due fossero dovuti a questioni riguardanti manipolazioni psicologiche e soldi. La Clery aveva accennato qualcosa durante un’ospitata a Vieni da me.

Corinne Clery ha rotto i ponti con Alexandre

In quella occasione Corinne ha detto che non sentiva più la mancanza del figlio. Aveva infatti deciso fermamente di allontanarsi da lui e di rompere il rapporto. L’attrice aveva confidato che fino a 30 anni hanno avuto un rapporto bellissimo.

Purtroppo nella vita si cambia e suo figlio è cambiato molto. Due anni fa ha deciso di lasciarlo andare, poi, quando è morto il marito Giuseppe, Alexandre è tornato da lei. Si era lasciato con la compagna e così si è presa cura di lui e delle sue figlie. Tutto è stato stravolto quando lei è andata a vivere in campagna. Alexandre voleva dominarla e ordinarle cosa fare e cosa non fare. Corinne ha rivelato alla Balivo che fra loro due sono accadute delle cose molto brutte. Oggi non si sentono più e lei ha anche detto che il figlio non le manca affatto.

L’attrice si è ammalata a causa del figlio

Quello che ha raccontato al settimanale è comunque qualcosa di inedito. La Clery ha infatti rivelato di essersi ammalata a causa del litigi con Alexandre. E’ stata davvero molto male, le gonfiava il collo e la faccia, e ha anche assunto il cortisone. Era una situazione insostenibile, tanto che ha preso una decisione difficile.

Così ha deciso di rompere i rapporti con il figlio e già dopo una settimana i malesseri le erano passati. La Clery ha detto anche che il figlio è stato la sua vita e che lo ha sempre amato. Ma oggi non vuole saperne più nulla, non prova odio, ma piuttosto è dispiaciuta perché non si sta godendo la sua mamma.