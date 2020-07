Andrea Denver mette in forte imbarazzo Adriana Volpe: “Gli occhi sono caduti lì…”

Andrea Denver mette in imbarazzo Adriana Volpe

Nel primo appuntamento settimanale di Ogni Mattina su TV8, Adriana Volpe e Andrea Denver si sono rincontrati a distanza di qualche mese. L’ultima volta è stato all’interno della casa di Cinecittà quando la conduttrice fu costretta a lasciare il Grande Fratelklo Vip 4 a causa della morte del suocero. I due ex gieffini si sono mostrati più volte complici nel reality show di Canale 5 al punto che i più maliziosi hanno sospettato che tra loro potesse esserci del tenero.

Ovviamente delle ipotesi che sono state seccamente smentite da ambo le parti. Nonostante non si vedessero da tempo, nel programma mattutino si è rivista quella complicità che i telespettatori di Mediaset Extra conoscono bene. Nella trasmissione di TV8 hanno fatto una lunga chiacchierata e ad un tratto l’ex padrona di casa de I Fatti Vostri si è trovata in forte imbarazzo quando ha rivisto una foto loro al GF Vip 4. A quel punto il modello ha esclamato: “Gli occhi sono caduti sulla mia bellissima partner”.

Complicità a Ogni Mattina

Intervenuto fisicamente ad Ogni Mattina, Andrea Denver non si è risparmiato nel fare una serie di complimenti alla padrona di casa Adriana Volpe. Dopo il suo ingresso in studio, il modello veronese ha detto: “Bellissima come sempre, scusami ma devo dirlo, non può mancare questo complimento”. Successivamente è iniziata l’intervista vera e propria fino a quando l’ex gieffino non ha pronunciato le frasi scritte nel paragrafo precedente.

Sentendosi in forte imbarazzo, la professionista ha cercato di rimediare il rimediabile per evitare di creare dei gossip inesistenti. “Voi in realtà non sapete che occhi vengono ad Andrea quando ha una video-chiamata con la sua fidanzata”, ha asserito la moglie di Roberto Parli. Ma i momento di imbarazzo sono continuati fino a quando Denver ha svelato il cognome della sua fidanzata. Quest’ultima fa Wolf che tradotto in italiano vuol dire Volpe. Risposta che ha scatenato le risate di entrambi.

Adriana Volpe e il messaggio al marito Roberto Parli

In poche parole a Ogni Mattina sia Andrea Denver che Adriana Volpe si sono scambiati dei complimenti reciproci. “Ti ho percepito come una persona autentica, garbata, sei il principe azzurro che tutte le ragazze vorrebbero”, ha affermato l’ex gieffina rivolgendosi al modello scaligero che vie da anni a Miami.

A quel punto il ragazzo ha informato la conduttrice di averlo fatto arrossire, quindi hanno deciso di cambiare argomento. Prima di concludere l’intervista all’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, la collega di Alessio Viola ha voluto mandare un tenero messaggio al marito Roberto Parli: “Mi permettete di fare un saluto a Roberto? Oggi è il nostro anniversario”.