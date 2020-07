Giovanna Abate beccata a baciare un altro ragazzo: “Ha 22 anni e si chiama Kristian” (FOTO)

Si infittisce sempre di più il mistero sulla vita sentimentale di Giovanna Abate, che in questi giorni pare sia stata beccata con un altro ragazzo. L’ex tronista di Uomini e Donne si sta comportando in modo davvero atipico nei confronti dei suoi fan.

La storia d’amore con Sammy sembra giunta al capolinea, eppure nessuno dei due si decide a fare chiarezza sulla vicenda. A rendere più piccante questo gossip, però, ci ha pensato una segnalazione pervenuta da poche ore a Deianira Marzano.

La segnalazione sul bacio tra Giovanna Abate e un altro ragazzo

La Terribile influencer ha condiviso tra le Instagram Stories una notizia bomba che riguarda l’ex di Sammy. Una fan, infatti, ha dichiarato di aver visto Giovanna Abate baciare un altro ragazzo all’interno di un locale. L’influencer ci ha tenuto a chiarire di non sapere fino a che punto sia vera questa notizia, tuttavia, considerando che ha ricevuto più di una segnalazione simile, la cosa potrebbe avere un fondo di verità. Inoltre, l’utente in questione ha fornito dei dettagli davvero specifici sul tipo in questione che sembrano avvalorare ulteriormente il gossip.

Dalla segnalazione, infatti, pare che il ragazzo immortalato con Giovanna si chiami Kristian e abbia 22 anni. Il giorno in cui sarebbe accaduto il misfatto è venerdì scorso 3 luglio. Per il momento non sono trapelate ulteriori informazioni in merito al posto nel quale i due si sarebbe baciati o altro. Ad ogni modo, i fan si aspettano di tutto, pertanto, non risulta molto difficile credere a questa tipologia di rumors. Ma come avrà reagito l’Abate? (Continua dopo la foto)

L’ex tronista mantiene il silenzio

Per il momento, Giovanna Abate non si è minimamente espressa in merito al gossip che la vede insieme ad un altro ragazzo. La fanciulla si sta godendo la compagnia delle sue amiche e sta trascorrendo qualche giornata di relax tra mare e piscina. Dalle Instagram Stories, inoltre, appare sempre molto serena e tranquilla, cosa che risulta alquanto strana se si fosse davvero lasciata con Hassan.

Anche Sammy sembra essersi un po’ distaccato dai social, dato che gli unici contenuti che pubblica riguardano suo figlio e la sua vita da casalingo disperato. Nessun accenno è stato mai fatto alla relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne o alla sua vita sentimentale in generale. Non ci resta che attendere per scoprire qualcosa di più.