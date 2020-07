Uomini e Donne, un’ex tronista è in dolce attesa. Ecco di chi si tratta

Ex tronista è in dolce attesa

I fan di Uomini e Donne seguono con interesse la vicende sentimentali dei giovani tronisti. Purtroppo Giovanna Abate e Sammy Abate hanno gettato la spugna prima del tempo. Lui è stato visto con l’ex di Davide Basolo in un locale mentre la ragazza non ha dato ancora alcuna spiegazione.

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo vivono sotto lo stesso tetto, in quanto hanno discussioni poco rilevanti per differenze caratteriali. Sara Shaimi ha dichiarato di essere innamorata di Sonny Di Meo, ma non riguarda lei la notizia inerente all’imminente arrivo di una cicogna. Si tratta di un’altra tronista che i telespettatori hanno conosciuto ai tempi del trono di Giulio Raselli.

‘Dopo Daniele è andata a convivere con un altro’

Un’ex tronista è in dolce attesa secondo quanto si dice sui social. Si tratta di Giulia Quattrociocche, la quale ha iniziato il percorso nello studio con Giulio e Alessandro Zarino. Non è rimasta per l’intero periodo davanti alle telecamere perché scelse inaspettatamente Daniele Schiavon.

Disse che non riusciva più a nascondere i suoi sentimenti e non le andava di prendere in giro il corteggiatore Alessandro Basciano. Quest’ultimo era molto amato, dunque fu chiesto a Maria De Filippi di dargli il trono per trovare l’anima gemella. Non ha avuto questa possibilità, ma ora sta avendo visibilità grazie a Temptation Island.

Giulia e Daniele andarono subito a convivere, però dopo un paio di mesi la loro storia giunse al capolinea. Attualmente è felice accanto a un altro che renderà padre a breve. Ciò conferma la gravidanza, anche se al momento la diretta interessata non si è ancora espressa a riguardo. I follower sono contenti perché del resto ha sempre desiderato creare una famiglia.

Il bacio di Alessandro e Valentina

Dopo la rottura con Daniele, molti credevano che Giulia si fosse avvicinata di nuovo ad Alessandro. In realtà le cose sono andate diversamente, in quanto hanno preso strade diverse. Lui si sta facendo conoscere ancor di più grazie all’amicizia della fidanzata Valentina. I due raggiungeranno un’intimità tale da lasciarsi andare con un bacio. Per questo motivo il fidanzato Ciavy andrà su tutte le furie. Per scoprire il finale della faccenda, non ci resta che attendere la seconda puntata del reality delle tentazioni.