Uomini e Donne, le parole di Giovanna Abate: ‘Voglio prendermi del tempo’

Le parole di Giovanna

I tronisti di Uomini e Donne sono molto amati e seguiti. Carlo Pietropoli sta testando la convivenza con Cecilia Zagarrigo per eliminare il problema della distanza geografica. Sara Shaimi ha finalmente trovato la serenità accanto a Sonny Di Meo, in quanto si dichiara innamorata.

Giulia Quattrociocche ha lasciato Daniele Schiavon, ma a breve renderà padre un altro. Giulio Raselli ha riacquistato il sorriso con Giulia D’Urso mentre Giovanna Abate sta passando un brutto periodo. Non ha ancora parlato della crisi con Sammy Hassan. Tuttavia si è fatta viva per porre un freno alla curiosità della gente.

‘Spiegherò tutto, anche nel rispetto di chi mi ha sempre seguito’

Le parole di Giovanna hanno scatenato il web nel giro di poche ore dalla pubblicazione. I fan del programma avevano già previsto come sarebbero andate le cose con Sammy. Del resto non ha avuto un buon comportamento nei confronti di lei durante il percorso del trono. In effetti a tratti è stato arrogante e incurante della presenza dei ‘rivali’.

Una volta, per esempio, si è presentato in un’esterna di Davide Basolo per dare una dimostrazione a Giovanna. Alla fine sono andati via da UeD mano nella mano, ma la storia non è nemmeno decollata quando si sono spente le telecamere. Il corteggiatore non ha fatto altro che sponsorizzare le sue maglie con il marchio My friend senza menzionare colei che lo ha scelto.

Le voci sulla rottura sono sempre più persistenti e molti puntano il dito contro Sammy. Quest’ultimo, stufo di ricevere critiche, ha chiesto di essere lasciato in pace. Giovanna, invece, ha detto ai follower che non ha ancora capito come stanno realmente le cose. Ragion per cui ha chiesto del tempo per fare chiarezza. Solo così potrà aggiornare chi l’ha sostenuta e incoraggiata nel ruolo di tronista.

L’ex di Davide Basolo

Sammy ha festeggiato il compleanno in un locale in compagnia di amici e belle donne. Giovanna non era presente e non gli ha fatto nessuna dedica su Instagram. Come se non bastasse l’uomo è stato visto in atteggiamenti ambigui con un’altra, ovvero l’ex di Davide. In varie situazioni sono stati beccati insieme, anche se lui dice che si tratta di una semplice amica. Davide non si è espresso a riguardo, come Giovanna. Il pubblico di Maria De Filippi crede che a breve entrambi vuoteranno il sacco.