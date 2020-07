Il disperato annuncio di Chiara Ferragni: ‘Ho bisogno del vostro sostegno’

Il disperato annuncio di Chiara

Chiara Ferragni è una delle influencer più famose del momento. Risulta essere addirittura più famosa di Giulia De Lellis e ciò è confermato dai milioni di followers che la seguono. Tuttavia, essendo un personaggio pubblico, riceve anche tante critiche per ostentare il suo tenore di vita. Infatti mostra di avere una vita da sogno, merito sicuramente dei suoi sacrifici e tanta forza di volontà.

Nelle ultime ore non ha pubblicato una foto che la ritrae su una barca o in un ristorante, ma in compagnia della cagnolina. Ora più che mai ha bisogno di messaggi di speranza, poiché ha fatto una triste scoperta. Per questo motivo vuole una mano da coloro che le sono stati sempre accanto.

‘Speriamo che la malattia non avanzi sempre di più’

Il disperato annuncio di Chiara ha spiazzato gli utenti social che da anni la seguono costantemente. Sul suo profilo Instagram ha fatto una dichiarazione che ha spezzato il cuore a tanti, soprattutto agli amanti degli animali. In pratica ha riferito che la cagnolina Matilde è in grave condizioni di salute. E’ stata portata d’urgenza nella clinica veterinaria per essere controllata ininterrottamente.

Ha continue crisi epilettiche e i medici devono fare delle analisi accurate per capire il dosaggio giusto per lei delle medicine necessarie. Mercoledì prossimo dovrebbe tornare a casa dalla sua amata famiglia per poi iniziare le sessioni di radioterapia.

Tra le lacrime Chiara ha chiesto a tutti di pregare, affinché il tumore non si scateni improvvisamente. Purtroppo è un male che colpisce soprattutto i bulldog francesi. Non è un bel periodo per lei, Leone e Fedez che hanno accolto la piccola Matilde a braccia aperte. Per fortuna possono contare sul sostegno dei propri follower.

Nuovo singolo musicale

Nonostante Matilde stia dando delle preoccupazioni, Chiara non rinuncia mai al lavoro. Il 21 giugno, per esempio, ha lanciato una nuova campagna in collaborazione con la cantante Baby K per Pantene. Le due, oltre a essere unite per lo spot pubblicitario, hanno ottenuto visibilità anche grazie al brano ‘Non mi basta più’. Baby K ha scritto il testo e ha voluto l’influencer nel video musicale. Sono giovani da personalità distintive, nonché motivo di vanto per gli italiani. Ragion per cui tutto ciò che faranno, riscuoterà sempre un enorme successo.