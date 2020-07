Alena Seredova parla del suo ex marito Buffon: “Pochi giorni fa mi ha mandato un messaggio…”

Tra i due sempre di nuovo scoppiata la pace, dopo le polemiche di questi anni e il sospetto – manifestato più volte – di un tradimento da parte del portiere della Juventus. Oggi Alena Seredova, a 42 anni, è di nuovo mamma, radiosa e felice come non mai. E anche le vecchie ruggini con l’ex marito sembrano essere state messe da parte.

Alena Seredova e il messaggio di Gianluigi Buffon

L’ex portiere della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon, e l’ex attrice e modella ceca Alena Seredova, si sono conosciuti nel lontano 2005. I due si sono poi sposati, con una grande cerimonia – allora lui era già uno vedi giocatori più conosciuti e lei attrice di cinepanettoni – nel 2011. La coppia ha avuto due figli: Louis Thomas, 12 anni, e David Lee che di anni ne ha 10.

I due si sono lasciati nel 2014 e, pochi mesi dopo, venne alla ribalta della cronaca rosa la relazione tra Buffon e Ilaria D’Amico. La giornalista sportiva Sky e l’ex modella ceca si conoscevano da tempo: avevano infatti entrambe preso parte a diversi programmi sportivi targati Mediaset. Nel corso degli anni, Seredova, ha lasciato intendere che Buffon l’avesse tradita nel corso del matrimonio proprio con la D’Amico, circostanza però smentita dal calciatore.

La nuova vita di Alena Seredova

Nel 2015 Alena Seredova ritrova l’amore: conosce, infatti, l’imprenditore Alessandro Nasi, e tra i due scoppia il classico colpo di fulmine. I due hanno avuto da pochissimo una bimba: si chiama Viviene Charlotte. L’ex attrice ceca ha pubblicato sui suoi profili social ufficiali un post al mare insieme a tutti i suoi tre bambini.

I rapporti tra Buffon e Seredova sono rimasti tesi, ma i due, nel corso di questi anni, hanno sempre cercato di mettere da parte la rabbia per il bene dei propri figli. E, infatti, come ha rivelato la stessa Seredova, Buffon è stato uno dei primissimi a farle sentire vicinanza e sostegno dopo il parto. La nascita di una bambina avrebbe potuto compromettere ancora di più il loro rapporto, ma – fortunatamente – così non è stato.

Bufffon ha mandato un messaggio ad Alena – ma non a suo marito – di auguri per il lieto evento. L’ex modella è attualmente in vacanza a Forte dei Marmi, dove resterà per tutta l’estate. Ma ha già annunciato che vorrebbe tornare presto al lavoro, magari proprio in tv in un programma sportivo.