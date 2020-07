Giulio Berruti finalmente conferma, “Sì, sono innamorato di…”

Giulio Berruti è diventato protagonista del gossip negli ultimi mesi. Quante volte, infatti, si è scritto e letto del suo presunto flirt con Maria Elena Boschi? Tantissime! Eppure, nonostante questo e nonostante diverse paparazzate per le strade di Roma, né l’uomo né la donna hanno mai ammesso o commentato la situazione mettendo, una volta per tutte, un punto ai pettegolezzi.

Questo valeva fino a poche ore fa. Durante l’ultima puntata di C’è Tempo Per, condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, proprio Giulio Berruti ha ceduto e ha parlato della sua situazione sentimentale. È giunta, quindi, una conferma importante; un “Sì” che molti fans aspettavano da mesi. Cos’ha detto l’attore romano? Vediamolo.

Giulio Berruti è innamorato

Giulio Berruti è stato ospite di Anna Falchi e Beppe Convertini su Rai Uno. Il giovane attore di origini romane ha parlato della sua carriera ma era certo che anche l’ambigua situazione sentimentale avrebbe avuto spazio in questa chiacchierata televisiva. Ed in effetti è stato proprio così. Al noto attore, tra l’altro, è stata fatta una domanda ben precisa e molto chiara e diretta. Una domanda alla quale non poteva sviare in alcuna maniera.

Alla domanda se fosse o meno innamorato, Giulio Berruti ha sciolto gli ormeggi e risposto molto sinceramente. “Sì, sì sono innamorato“ ha dichiarato, proseguendo “Vi ringrazio ed è vero, avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo, è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto è inutile negarlo. Ci sono delle foto, dei contatti, però non dico nulla di più”.

Tutto confermato

La storia d’amore tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi è stata, quindi, pienamente confermata. Tra i due, a quanto pare, c’è molto feeling e un sentimento che prometterebbe davvero molto bene. E pensare che fino a pochi giorni fa, lo stesso attore aveva dichiarato ad un noto settimanale, che mai e poi mai avrebbe rilevato nulla sua sua vita privata. Una domanda schietta come quello a cui si è trovato davanti, però, meritava una risposta altrettanto schietta.

Ed è così che i fans hanno finalmente avuto conferma di questo flirt che, in molti, speravano esistesse davvero sin dalla comparsa delle prime foto insieme. E tutto questo per buona pace di Antonio Zequila che, alcune settimane fa, dopo essersi scusato con lei, aveva indicato in Maria Elena Boschi il suo ideale di donna.