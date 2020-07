Stefano De Martino, Belen Rodriguez fregata anche in televisione: la clamorosa esclusione dal noto programma

Belen Rodriguez tagliata fuori dalla conduzione in Rai

Dopo l’addio dal punto di vista sentimentale, ora arriva anche quello professionale. Ebbene sì, il pubblico non vedrà più insieme Stefano De Martino e Belen Rodriguez alla conduzione di coppia come era avvenuto lo scorso anno. Nell’estate del 2019, complice il loro inaspettato e clamoroso ritorno di fiamma, la Rai aveva affidato ai due una doppia conduzione. In primis La notte della Taranta e successivamente la finale del Festival di Castrocaro.

E proprio quest’ultimo verso la fine di agosto tornerà sul piccolo schermo in prima serata me verrà condotto solo dal ballerino napoletano. A quanto pare la soubrette argentina è stata tagliata fuori. Quindi i vertici di Viale Mazzini hanno deciso di puntare solo sul conduttore di Made in Sud, mentre la madre di Santiago molto presto inizierà le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales. Inoltre continua a fare l’influencer e degli shooting fotografici. Andiamo a vedere cosa sta accadendo.

Belen Rodriguez si è messa insieme a Gianmaria Antinolfi?

Dopo un anno di passione, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono lontani più che mai. L’unica cosa che gli è rimasta in comune è l’amore che entrambi provano per il figlio Santiago. Stando alle indiscrezioni che circolano in rete, la modella sudamericana avrebbe dimenticato il marito con un nuovo amore.

Di chi si tratta? Stiamo parlando dell’imprenditore partenopeo Gianmaria Antinolfi. Qualche giorno fa i due hanno passato il fine settimana nella meravigliosa Capri, dove hanno approfondito il loro rapporto che, sembra, stia diventando sempre più solido.

Stefano De Martino single continua a smentire i flirt che gli attribuiscono

Al momento Belen Rodriguez preferisce rimanere in silenzio non confermando e nemmeno smentendo i rumors sul suo conto. La sorella maggiore di Cecilia e Jeremias ha deciso di vivere questo nuovo rapporto con leggerezza e riservatezza, non cadendo negli stessi sbagli che ha commesso in passato.

Mentre nessuna storia per Stefano De Martino nonostante i vari rumors sul suo conto. Infatti, da giorni sono stati fatti vari nomi, alcuni molto risonanti tipo Alessia Marcuzzi, su possibili flirt con il padrone di casa di Made in Sud. A questo punto non rimane che attendere per scoprire nuovi sviluppi su questa tormentata storia di gossip.