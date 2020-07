Naike Rivelli: yoga nudo sul pavimento di casa, la foto rischia la censura di Instagram

View this post on Instagram

I used to be embarrassed of my naked body. 🙈😱🤪🤣🤣🤪Today .I am embarrassed of the superficial way I used to live. ❣️ Un tempo mi vergognavo del mio corpo nudo. 😱🙈🤪🤣🤪 Oggi invece, mi vergogno del mio modo superficiale di aver vissuto in passato, dei miei stupidi attaccamenti a cose inutili e la mia totale ignoranza riguardo alle cose importanti. Ogni giorno ringrazio l’universo di avermi fatto aprire gli occhi e cambiare percorso e stile di vita #naikerivelli ©️copyright #photo #naked #nude #yoga #nudeyogagirl @nude_yogagirl @ornellamuti