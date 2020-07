Temptation Island, una delle fidanzate è interessata a Sammy Hassan?

Temptation Island è iniziato da poche settimane e la prima puntata è stata trasmessa appena una settimana fa. Nonostante questo, però, i colpi di scena sono stati moltissimi. Abbiamo assistito a conferme di delusione, accese reazioni ai video mostrati al falò e abbiamo sentito di diverse indiscrezioni che vorrebbero, ad esempio, Valeria e Ciavy già fuori dal reality dei sentimenti.

Un’altra cosa che, però, ha stupito moltissimi i fans di Temptation Island ha riguardato, in particolare Anna Maria. La ragazza sta partecipando con il fidanzato Antonio che ritiene molto immaturo per la sua età e che, per questo motivo, vorrebbe comprendere se è il ragazzo giusto per lei o meno. La ragazza, però, ha manifestato un interesse per Sammy Hassan. Come mai? Vediamolo.

Temptation Island, le parole di Anna Maria

Anna Maria, l’attuale fidanzata di Antonio che, insieme a lui, sta partecipando attualmente a Temptation Island, ha speso alcune buone parole nei confronti di uno degli ex corteggiatori di Uomini e Donne. A quanto pare, la ragazza avrebbe un debole per Sammy Hassan di cui ha parlato, poco prima dell’inizio del reality, durante un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

“Ho seguito il suo percorso a Uomini e Donne” ha detto Anna Maria, proseguendo “caratterialmente mi piace come si posto con Giovanna ed è riuscito a conquistarla. Sammy è molto leggero come Antonio ma non immaturo, contrariamente al mio fidanzato”. La fidanzata adesso a Temptation Island ha terminato “Lo vedo un uomo adulto e il fatto che sia padre mi dà sicurezza, qualcosa che Antonio non riesce ad infondermi”.

Antonio e Anna Maria prima di Temptation

Prima di arrivare a Temptation Island, la vita di coppia di Antonio e Anna Maria non doveva certo essere delle più semplici. Il ragazzo, difatti, ha confessato più di una volta di aver commesso degli sbagli in passato dal momento che ha un vero e proprio debole per le donne. Errori che avranno fatto soffrire molto la fidanzata che, fino a questo momento ha dichiarato di averlo perdonato per la paura di rimanere da sola.

Un atteggiamento immaturo quello di Antonio che, di certo, è alla base delle parole pronunciate da Anna Maria nei confronti di Sammy Hassan. E chissà cosa direbbe la donna se sapesse che il suo uomo ideale è di nuovo quasi single data la crisi con Giovanna Abate. La coppia supererà la prova di Temptation Island? Lo vedremo!