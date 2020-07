Loredana Bertè omaggia Ennio Morricone ma sbaglia, il web insorge (Foto)

La scomparsa di Ennio Morricone, morto all’alba del 6 luglio 2020 dopo una caduta, ha scosso tutto il mondo, artistico e non. Sono in molti ad aver voluto rendere omaggio a questo grande genio, compositore di alcune delle colonne sonore più belle al mondo. Tra gli artisti che gli hanno reso omaggio sul web anche Loredana Bertè.

La cantante, però, è stata vittima di una vera e propria gaffe giudicata, da molti, praticamente imperdonabile. Ed ecco che, puntuali come un orologio svizzero sono arrivate le critiche che hanno letteralmente sommerso Loredana Bertè, costretta ad una decisione drastica. Cos’è successo? Vediamolo.

L’imperdonabile gaff di Loredana Bertè

Ennio Morricone, andandosene, ha lasciato in eredità un incredibile numero di colonne sonore dal fascino intramontabile che rimarranno nella storia della musica. Che succederebbe se una cantante di successo omaggerebbe proprio Morricone, dopo la sua morte, con una colonna sonora che non è la sua attribuendogliela comunque? Sicuramente si scatenerebbe il putiferio e l’indignazione regnerebbe sovrana. Ne sa qualcosa Loredana Bertè. (Continua dopo il post)

Proprio la cantante, infatti, ha voluto unirsi al coro di tutti gli artisti che, sui social, hanno reso omaggio al grande Morricone ricordandolo con qualcuno dei suoi più grandi successi. “Voglio ricordare il grandissimo maestro Ennio Morricone” ha scritto Loredana Bertè “con il ‘suo’ The GodFather, RIP”. Parole che sarebbero di grande stima per ogni artista se non fosse per un dettaglio importantissimo: la colonna sonora citata non è di Morricone.

Le reazioni indignate sul web

Sin da subito dopo la pubblicazione del post di Loredana Bertè sono iniziate ad arrivare le critiche nei suoi confronti. La colonna sonora de “Il Padrino”, difatti, non appartiene a Morricone ma a Nino Rota, altro celebre compositore e musicista scomparso comunque di recente.

Il popolo del web non ha affatto perdonato questa grandissima gaffe che sta costando alla cantante una marea di critiche. Le polemiche, tra l’altro, non accennano a diminuire e c’è persino chi si chiede come faccia un’artista del calibro di Loredana Bertè a non sapere che Morricone non ha composto quella colonna sonora.

Loredana Bertè, di certo, ci sarà rimasta molto male anche se non ha ancora replicato in maniera diretta a tutti gli attacchi e le critiche ricevute e non è chiaro se lo farà. Il post in questione, comunque, è stato prontamente rimosso e sono in tanti, adesso, ad aspettarsi un nuovo post dedicato ad Ennio Morricone che contenga, stavolta, uno dei suoi lavori.