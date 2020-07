Sabrina Salerno manda in delirio i suoi fans con un scatto a bordo piscina

L’ex modella, con i suoi scatti pubblicati su Facebook e Instagram, ha fatto innamorare di sè anche la generazione più recente. Oggi, a quasi 52 anni, Sabrina Salerno sfoggia un fisico davvero invidiabile. Il suo corpo mozzafiato non è stata minimamente intaccato dal passare del tempo.

Sabrina Salerno: il ritorno della diva italiana

Sabrina Salerno, ex attrice e showgirl degli anni ’90, è tornata alla ribalta grazie ai social e alla sua recente partecipazione all’ultima edizione del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus. Proprio l’ex presentatore de L’Eredità – suo grande fans – l’ha voluta sostenendo che la bella genovese potesse ancora dare molto alla tv italiana. Ed aveva ragione: oggi Sabrina Salerno è richiestissima in tv e in radio, e si prevede per lei un ritorno anche sul grande schermo.

Nel suo ultimo post, l’ex attrice di Grandi Magazzini, ha sfoggiato un bikini che fatica a tenere le sue forme giunoniche e il suo corpo in gran forma. Occhiali da sole, a bordo piscina, fanno il resto. Sabrina Salerno resta una delle più amate e desiderate dagli italiani e questo non è cambiato nel corso di quasi 20 anni.

Come sempre mai volgare e sempre raffinata, Salerno ha raccontato di trovarsi di nuovo sulla cresta dell’onda. Numerosi i suoi successi canori degli anni ’80, come Boys Summertime Love o Siamo Donne cantata in coppia con Jo Squillo, remixate. Nelle disco è tornata – in altre versione – la sua prorompente carica e sono sempre di più le case discografiche che richiedono una sua collaborazione. (Continua dopo il post)

Sabrina Salerno e le incredibili richieste che riceve

L’ex attrice ha rivelato in una recente intervista che, nel corso degli ultimi anni, ha ricevuto in pratica qualsiasi tipo di richiesta (anche la più scabrosa). Ha raccontato, ad esempio, di quando un suo fans, feticista, voleva regalarle tre paia di Louboutin – marchio esclusivo della moda francese – con cui voleva che si fotografasse. Sabrina Salerno ha rivelato di aver declinato l’offerta e di aver dovuto sopportare a fatica le richieste di questo suo strano fan.

Nel corso degli anni sono stati tanti gli uomini che hanno perso la testa dietro la diva genovese. Alla fine degli anni ’80 fu l’attore e cantante francese, Pierre Cosso, a farla innamorare, mentre nel 1994 inizia una relazione con Enrico Monti che sposerà nel 2006. Nel 2004, invece, è nato il suo primogenito, Luca Maria.