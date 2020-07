“Sembrano nonna e nipote”: Federica Panicucci offesa in pubblico, Marco Bacini la difende [FOTO]

Federica Panicucci e Marco Bacini offesi in pubblico

Archiviata la conduzione di Mattino 5, Federica Panicucci in attesa tornare sul piccolo schermo settembre si sta godendo le sue vacanze estive. Al suo fianco il suo inseparabile compagno Marco Bacini. E se i due sono in ferie, le critiche da parte dei leoni da tastoera sono sempre super attive e presenti.

Qualche giorno fa, ad esempio, la collega di Francesco Vecchi è finita nuovamente nel mirino degli haters che hanno fatto delle battuto poco gradevoli sulla differenza d’età che c’è tra i due innamorati. Ricordiamo che la professionista toscana che al momento si trova a Forte dei Marmi ha 52 anni, mentre l’imprenditore 45. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Marco Bacini difende la sua compagna

Nello scatto che Federica Panicucci ha condiviso su Instagram la si vede sorridente al fianco del compagno Marco Bacini. Nonostante il sorriso e la felicità nei loro occhi, alcuni detrattori hanno deciso di spezzare quell’armonia con dei commenti poco garbati e inopportuni. “Lei è la nonna che porta il gelato?”, ha scritto un detrattore sotto il contenuto citato prima. Frase che non è piaciuta all’imprenditore che, come sempre, ha preso le difese della donna che ama.

Infatti Bacini ha replicato così: “Caro andrea so che il suo sport preferito è il trolling, ma si sforzi di essere meno banale”. Ma non è finita qui visto che un altro utente web li ha offesi per lo stesso aspetto. Anche stavolta la replica dell’imprenditore non è tardata ad arrivare: “Deve aver passato proprio una domenica infelice per aver partorito un commento così inutile. L’hanno abbandonata in montagna (ho visto che è un climber)?”. (Continua dopo il post)

La storia d’amore tra la conduttrice di Mattino 5 e l’imprenditore

E se Marco Bacini non le manda a dire ai cosiddetti leoni da tastiera che criticano lui e la compagna, Federica Panicucci preferisce la strada del silenzio. La conduttrice di Mattino 5 non vuole cadere nel loro tranello per sollevare ancora di più in dei polveroni sterili e senza senso. C’è da dire che non è la prima volta che l’imprenditore prende le difese pubblicamente della donna che ama.

Da quando formano una coppia è accaduto in diverse circosatnze. I due sono innamorati più che mai e lo dimostrano spesso nei contenuti che postano sui social network. Mesi fa si era parlato di un possibile matrimonio ma poi la pandemia da Coronavirus ha rivoluzionato i loro piani.