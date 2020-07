Melissa Satta in bikini manda in visibilio i suoi fans [Foto]

La modella, a 34 anni, mostra un fisico scultoreo in mare, in vacanza con la sua famiglia. L’ex velina Melissa Satta, nel programma di Striscia La Notizia danzava sul bancone più famoso d’Italia in coppia con la bionda Thais Wiggers. Oggi ha lasciato gli studi televisivi di Cologno Monzese per dedicare più tempo alla sua famiglia, ma è pronta per tornare nel prossimo autunno.

Melissa Satta: la regina delle wags

Di quelle che vengono annoverate come wags – ovvero wives and girlfriends dei calciatori – Melissa Satta ricopre certamente un ruolo di primissimo piano. La modella si è sposata il 25 giugno del 2016, a Porto Cervo, con il calciatore tedesco-ghanese Kevin Prince-Boateng. I due si erano fidanzati nel 2011 e il 15 aprile del 2014 è nato il loro primo figlio: Maddox Prince Boateng.

La coppia ha attraversato momenti davvero difficili: nel gennaio del 2019, i due si erano separati consensualmente. Lei era rimasta a Milano con il bambino, mentre il giocatore era volato in Spagna, a Barcellona. Sembra che oramai la storia tra i due – complice anche la lontananza – fosse al capolinea. In più, Boateng, era stato paparazzato insieme alla sua ex moglie, sposata nel 2007, la tedesca Jenny, con cui ha avuto un figlio, Jermaine-Prince.

E invece, con un gran colpo di scena, i due tornano insieme nel luglio 2019, superando abilmente la loro prima crisi matrimoniale. Kevin Prince tornerà anche in Italia, a Firenze, per poi partire ad inizio 2020 verso Istanbul, in Turchia. La distanza però non è un problema per la coppia, che ha deciso di ricomporre la famiglia (lui torna spesso a Milano).

Melissa Satta: top social e tv

Nonostante Melissa Satta sia richiestissima è apparsa negli ultimi due in tv sporadicamente nel programma di Rai Due Quelli che il calcio. Mentre la ex modella continua a girare campagne pubblicitarie e di bellezza. Ha rivelato che, nel prossimo futuro, quando suo figlio sarà un pò più grande, vorrebbe tornare in televisione o magari sul grande schermo.

Negli anni passati, Melissa Satta, è stata spesso ospite di programmi sportivi. Questo perchè, oltre ad essere stata una giocatrice professionista è stata per diversi anni – dal 2006 al 2010, con l’ex calciatore dell’Inter e della Nazionale Bobo Vieri. I due sono rimasti amici – anche Bobo e Kevin lo sono – e mantengo grandi rapporti a Milano, spesso collaborando con riviste specializzate a Milano.