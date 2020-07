Naike Rivelli, dopo Loredana Lecciso ‘perde la testa’ anche per la figlia Jasmine Carrisi [FOTO]

Il successo di Jasmine col suo brano ‘Ego’

Come tutti ben sanno da qualche giorno sulla varie piattaforme digitali è presente ‘Ego’, il primo singolo di Jasmine Carrisi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso ha preferito togliere il cognome e proseguire la sua carriera da cantante con il solo ‘Jasmine’. Ovviamente il suo debutto nel mondo della musica ha attirato l’attenzione da parte dei media e al momento la 19enne sta rubando la scena ai suoi genitori.

La sorella maggiore di Bido sta ricevendo una serie di complimenti per il suo pezzo rap, tra questi anche una vecchia conoscenza della famiglia Carrisi. Stiamo parlando di Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti ed ex fidanzata di Yari. La 45enne ha espresso il suo pensiero sulla canzone scritta dalla bella Jasmine.

La figlia di Ornella Muti fa i complimenti a Jasmine Carrisi

A quanto pare il pezzo ‘Ego’ è piaciuto anche a Naike Rivelli. Quest’ultima che continua a far discutere per i suoi contenuti sexy su Instagram, nelle ultime ore ha condiviso una Storia nella quale fa i complimenti a Jasmine Carrisi. Nella foto in questione si vede la 19enne mentre sta realizzando il videoclip del brano e una didascalia che invita i suoi follower a farle un applauso. Subito dopo il contenuto in questione è stato condiviso dalla stessa Carrisi ringraziandola per il pensiero.

Non è la prima volta che la figlia di Ornella Muti ha ache fare con la famiglia salentina. Oltre al breve flirt avuto con Yari che ha conosciuto a Pechino Express, la 45enne ha espresso dei commenti molto paricolari nei confronti di Loredana Lecciso. Affermazioni che giorni fa sono state riprese a Detto Fatto da Jonathan Kashanian e che hanno lasciato di sasso Bianca Guaccero. (Continua dopo la foto)

Naike Rivelli e la foto svestita mentre fa lo yoga

E se Jasmine Carris fa parlare di sé per il suo debutto nel mondo della musica, Naike Rivelli ha sollevato un altro polverone per l’ultimo contenuto postato su Instagram. Infatti, nel suo canale che ha un grosso seguito, la figlia ribelle di Ornella Muti ha postato uno scatto che la mostra mentre fa yoga.

Fino a qui nulla di strano se non fosse che la modella fosse complemente priva di vestiti e biancheria intima. Un’immagine al limite della censura che ha scatenato una serie di reazioni avverse da parte del popolo del web.