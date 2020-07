Mila Suarez nuovo fidanzato dopo Alex Belli?

Mila Suarez si consola con il suo nuovo amore scopriamo chi è

Mila Suarez avrebbe trovato il degno sostituto del suo ex fidanzato Alex Belli. La ragazza di origine marocchina avrebbe iniziato, secondo i giornali di gossip, una relazione con Diego Granese. E così sarebbe definitivamente riuscita a voltare pagina lasciandosi alle spalle un amore malato che l’ha fatta soltanto soffrire.

L’uomo è un noto imprenditore ed influencer, è riuscito a farle battere il cuore ancora una volta diventando ufficialmente una coppia, proprio come si mostrano in giro. In tutte le foto che sono state pubblicate fino ad oggi dai giornali di gossip come Novella, i due si baciano, si abbracciano, insomma scatti che non possono avere a che fare con degli amici. Sono gesti d’amore che confermano la storia oltre che tanto feeling.

Mila Suarez è a Venezia, è una vacanza?

Mila Suarez in questo momento si trova a Venezia, Deianira Marzano ha parlato della questione ed assicurato che i due stanno davvero insieme, sono fidanzati a tutti gli effetti. La vacanza con il suo compagno potrebbe essere stata anche un modo utile per mostrarsi insieme e dare conferma di un gossip che gira ormai da tanto tempo.

Quindi ha davvero dimenticato Alex Belli? Sembrerebbe di sì. La loro storia era ormai malata. Lui non l’amava più, infatti subito dopo essersi lasciato con lei ha trovato grande conforto tra le braccia di Delia Duran che è stata accusata da Mila di essere stata la causa della loro rottura.

Alex Belli ha tradito Mila o no?

Alex Belli spesse volte ha detto che tra lui e Mila le cose non andavano bene ormai da tantissimo tempo. Quando ha conosciuto Delia la loro relazione ormai era finita da tante settimane. Non c’era più il feeling di una volta, quindi si sono lasciati a prescindere dalla presenza di Delia. Lei non sembrerebbe essere la causa, ad ogni modo è stata comunque brava a fargli battere il cuore a pochissimo dalla separazione da Mila.

In tutto questo arco di tempo Mila lo ha accusato di averla tradita mentre stava male, a quanto pare non è così che è andata. Secondo quanto affermato da Alex, inoltre, Mila non sta bene psicologicamente, avrebbe tanti problemi, stare con lei è davvero pesante, se non impossibile.

Quindi qualora questo dovesse essere vero, la relazione con il suo nuovo uomo dovrebbe durare davvero poco. Se così non dovesse essere molto probabilmente il problema era lui. Questa è l’occasione di rivincita per lei, l’occasione che non può assolutamente farsi scappare. Nel frattempo dalle foto pubblicate sembrerebbe essere tanto felice in compagnia del suo Diego.