Benedetta Parodi notizia bomba sulla conduttrice, una grande rivincita

Benedetta Parodi sta per prendersi la sua rivincita

Benedetta Parodi è pronta a tornare con un programma tutto suo su La7. Le ultime indiscrezioni rivelano che il programma ha un format molto simile a quello seguito della conduttrice negli scorsi anni.

E così consacra anche il ritorno alla terra natia, dato che ha mosso i suoi primi passi in cucina proprio a La 7. La sua carriera nel mondo dei cuochi ha avuto inizio con la conduzione de I menù di Benedetta dal 2011 al 2013 adesso secondo quanto si diceva, la sua immagine sarebbe dovuta scomparire.

Invece arriva la soffiata di Dagospia che chiarisce che Benedetta non solo non lascerà realtime, ma è pronta a raddoppiare il suo appuntamento televisivo affrontando questa nuova esperienza. Detto ciò possiamo capire come la sua vita sia adesso ricca di impegni lavorativi. In questo momento Benedetta Parodi sta lavorando alla nuova edizione di Bake Off, poi sta lavorando con tanta attenzione ed impegno alla trasmissione pomeridiana che andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 18.

Benedetta Parodi: Senti chi mangia, la gara culinaria ha inizio

Benedetta Parodi sarà a capo di un format che si chiamerà Senti chi mangia ed avrà a che fare con una gara culinaria alla quale parteciperanno sia concorrenti che giudici. Lo show andrà avanti per ben 35 puntate e sarà sicuramente molto interessante come lo sono tutti i suoi programmi di maggiore successo.

Le polemiche su di lei non accennano a diminuire, anzi aumentano

In questi giorni la donna è finita al centro delle polemiche a causa di una parmigiana di melanzane per la quale è stata fortemente criticata su Instagram. Cosa ha fatto di tanto sbagliato? Ha affermato di non avere mai messo le melanzane sotto sale perché usa quelle fresche e quindi non è necessario. Poi ha aggiunto che in cottura è meglio evitare di utilizzare l’olio perché è troppo rischioso, potrebbe esser troppo pesante e fare male.

Coloro che tengono tantissimo alla ricetta originale hanno storto il naso e si sono tanto arrabbiati. Quindi le hanno fatto notare che mettere le melanzane sotto sale è fondamentale per eliminare l’acqua in eccesso, mentre l’olio serve a rendere il sugo molto più gustoso. Non si può fare di testa propria e pretendere che la parmigiana venga fuori proprio come la ricetta originale. I commenti sono stati ignorati dalla cuoca che ha scelto di non rispondere agli attacchi gratuiti. È sempre fedele alla filosofia che ognuno cucina un po’ come vuole.