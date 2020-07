Andrea Melchiorre e Olga Kosenko, prima della quarantena hanno preso una dura decisione

Andrea Melchiorre e Olga Kosenko si sono detti addio

Andrea Melchiorre e Olga Kosenko si sono lasciati e a dare la notizia è proprio l’ex di Uomini e Donne, Andrea ex fidanzato di Valentina Dallari. In realtà se ne parlava già da tanto sui social, perché i loro follower avevano già intuito qualcosa. Non venivano più pubblicate foto, non sono stati più visti insieme per diverso tempo. Quindi non poteva che esserci un motivo serio come una rottura.

Così il ventinovenne stanco di troppe voci sul web e non soltanto, ha deciso di dire la sua e confermare. Ha affermato su Instagram che è ritornato nuovamente single. Lei e la modella russa si sono lasciati a causa di una serie di problematiche non più risolvibili.

Andrea Melchiorre spiega alcuni dettagli senza scendere troppo in fondo

Andrea Melchiorre è stato sempre molto riservato, non ha mai amato parlare di sé e far parlare di sé. Se adesso ha deciso di dire la sua è soltanto perché ha letto in giro cose che non corrispondono alla realtà dei fatti. Quindi ha parlato della rottura con la modella russa semplicemente raccontando dei loro problemi che hanno avuto inizio prima della quarantena, si sono lasciati subito, quindi non stanno insieme già da diversi mesi.

Tutto questo mette a tacere coloro che continuano a pensare e a parlare di un possibile ritorno di fiamma dopo che sembravano essere tanto legati l’uno all’altra. È vero che si sono voluti bene, infatti come la modella ha voluto dire su Instagram sono rimasti in ottimi rapporti. Si sentono e si vedono, soltanto come buoni amici.

Dal 2018 ad oggi felicissimi ma è inutile rimettere insieme i cocci più volte

Invece Andrea ha aggiunto soltanto che quando una relazione giunge al termine bisogna essere obiettivi, è sbagliato continuare a fare tentativi. Quindi si può tentare di mettere insieme i cocci, ma non sempre riesce bene. Ricordiamo che lui ed Olga si sono incontrati nel 2018 grazie a degli amici comuni e da allora non si sono più allontanati. Sin da subito è stato colpito ed attratto dalla modella tanto da rivelare di essere innamorato dopo pochissime settimane dal loro primo incontro.

La sua fidanzata è stata preceduta da un’altra storia importante per il tronista quella con Valentina Dallari ed altre storielle come con Martina Luchena. Lui e Valentina per esempio non si sono lasciati in ottimi rapporti anzi tutto il contrario. I fan sono molto dispiaciuti per lui ed Olga, ciò che però rincuora è sapere che nonostante tutto stanno bene e sono riusciti a mantenere vivi i rapporti come poche ex coppie fanno.