Meghan Markle, enorme retroscena “Kate Middleton disse a Harry di non sposarla”

Meghan Markle, lo sgambetto di Kate Middleton

Meghan Markle a quanto pare è stata più volte ostacolata dalla famiglia reale, in particolar modo da Kate Middleton che prima del matrimonio disse ad Harry di non sposarla. Questa è una delle tante clamorose rivelazioni venute fuori proprio in questi giorni ancor prima dell’uscita del libro ‘Royals al War’ disponibile all’acquisto in tutte le librerie a partire dal giorno 23 luglio.

Nel libro a quanto pare ci sono tante notizie scottanti mai venute fuori e che potrebbero creare non pochi problemi ed imbarazzo alla famiglia reale. Proprio da questa storia che ha come protagonisti Meghan, Harry e Kate, viene fuori che gli attriti tra le due donne sono sempre stati veri.

Una conferma interessante sotto tutti i punti di vista. Fino ad ora si è parlato di liti in occasione dell’organizzazione delle nozze di Meghan e di stupidaggini che hanno creato dissapori. Invece c’è molto di più. Le liti sono partire proprio dal consiglio da parte di Kate di evitare di fare un grande passo con lei. Secondo la sua sensazione sarebbe stata la persona sbagliata. Con questa gente è meglio evitare di correre. Questo è ciò che la principessa avrebbe detto al cognato.

Meghan Markle è la causa dell’allontanamento dell’ex reale da tutti i componenti della sua famiglia

Meghan Markle secondo le prime indiscrezioni sarebbe il motivo per il quale Harry si sisterebbe allontanato dalla famiglia. Tuttu avrebbero voluto che il ragazzo e la sua attuale moglie proseguissero al massimo la loro semplice relazione senza andare oltre. Poca fiducia nei confronti di lei.

Di conseguenza per rispetto nei confronti di Meghan, Harry ha preso le distanze da tutti, anche dal fratello William che si è scoperto essere contrario alla loro relazione senza un vero motivo. Per aver detto tutto ciò, chi ha scritto il libro potrebbe creare tanti problemi alla regina Elisabetta ed a tutta la sua famiglia che così avrà da affrontare ulteriori interferenze. Più di quelle che ci sono state negli anni e che ci sono attualmente tra tutti.

Ecco perché Harry avrebbe scelto Meghan come donna della sua vita

Secondo quanto affermato dai due giornalisti Harry ha scelto Meghan soltanto per rimpiazzare la figura materna scomparsa giovanissima, lasciando i suoi due figli ancora piccoli senza mamma. Proprio per questo motivo Kate cercando di essere il più serena e dolce possibile, prima del matrimonio gli disse di aver capito che stava cercando la figura materna. Tutto però con unq persona totalmente sbagliata per lui.

Spposandola sarebbe entrato in un mondo completamente diverso dal suo, con una persona che ha sempre avuto una qualità di vita del tutto differente. Lei ha una carriera ed una carica diversa dalla sua, per questo avrebbero avuto non soltanto problemi per andare d’accordo ma anche per riuscire ad integrarsi in un ambito diverso e non semplice.