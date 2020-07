Temptation Island, scoppia la prima coppia VIP, è finita tra Antonella Elia e Pietro?

Temptation Island è in fase di registrazione. I partecipanti si trovano nei villaggi in Sardegna dove, da alcune settimane, stanno mettendo alla prova il loro amore. La messa in onda della prima puntata, invece, è partita lo scorso 2 luglio 2020. Se già i primi istanti sono stati ricchi di colpi di scena, pare proprio che la seconda puntata non sarà da meno.

Diverse indiscrezioni, infatti, parlano di un grosso colpo di scena a Temptation Island che si va ad aggiungere a quello trapelato appena poche ore fa. Se, infatti, pare che Ciavy e Valeria abbiano già lasciato il programma, potrebbero esserci brutte notizie anche per una coppia VIP. Antonella Elia avrebbe fatto infuriare Pietro Delle Piane. Cos’ha combinato? Vediamolo.

Antonella Elia sbaglia a Temptation Island

In base a voci anche abbastanza insistenti sull’andamento delle cose a Temptation Island, pare che Antonella Elia abbia fatto qualcosa che ha fatto andare su tutte le furie Pietro Delle Piane. Sembra strano dal momento che l’esordio della coppia all’interno del reality dei sentimenti è stato tra i più “sobri” in assoluto. Nulla avrebbe mai lasciato presagire che si potesse verificare un evento simile.

Modi di fare rispettosi del partner, però, sembrano essere finiti nel dimenticatoio dato che Antonella Elia si sarebbe fatta “tentare” da uno dei single e si sarebbe lasciata andare a qualche effusione un po’ più tenera che non è affatto andata a genio al compagno. Pietro Delle Piane, visto il filmato all’interno del pinnettu, avrebbe reagito malissimo pronunciando una frase che non lascia presagire nulla di buono “Pietro non c’è più poi..”.

Gelosia di coppia

Prima di approdare a Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane avevano dichiarato le motivazioni per le quali avevano accettato di partecipare al reality. La Elia aveva apertamente dichiarato di voler vedere come avrebbe reagito il fidanzato vedendola circondata da altri uomini. Molti fans, ripensando proprio al video di presentazione, hanno pensato che l’atteggiamento della donna altro non sia che una provocazione per il suo compagno. Per molti, però, di qualunque atteggiamento si parli sarebbe, forse, esagerato.

Dal canto suo, Pietro Delle Piane ha dichiarato di partecipare a Temptation Island pur essendo molto geloso della sua donna. Che ci sia la gelosia alla base di una reazione che pare preludere alla chiusura della relazione? Quale è stata la reazione di Antonella Elia alla frase di Pietro non è dato saperlo. Occorrerà attendere la prossima puntata serale.