Giulia De Lellis opinionista al Grande Fratello VIP? Il parere di Pupo

Dopo aver partecipato come concorrente alla seconda edizione del Grande Fratello VIP, Giulia De Lellis potrebbe tornare di nuovo all’interno del reality. Durante la quinta edizione che dovrebbe andare in onda a settembre, la nota influencer, compagna di Andrea Damante, potrebbe passare dal ruolo di concorrente (ricoperto due anni fa) a quello di opinionista.

Pare che Alfonso Signorini stia lavorando in questo senso e che proprio Giulia De Lellis potrebbe sostituire Wanda Nara (opinionista fino alla scorsa edizione). Anche Pupo, la cui presenza al GF VIP come opinionista è stata confermata, ha detto la sua sulla partecipazione eventuale della De Lellis. Cos’ha detto? E a che punto sono le trattative? Vediamolo.

Grande Fratello VIP, si lavora per un super cast

Alfonso Signorini lo ha promesso: la prossima edizione del Grande Fratello VIP avrà un cast davvero super, un gruppo di grandi artisti e VIP che lasceranno il pubblico a bocca aperta. Ed è proprio a questo che il conduttore e giornalista sta lavorando in quest’estate che sta cercando di accaparrarsi anche Giulia De Lellis tra gli opinionisti. Chi poi non sarebbe, ad esempio, colpito dalla presenza nel cast di Can Yaman, l’attore tanto osannato dalle donne in Italia?

Se sul fronte dei concorrenti non vi sono ancora moltissime certezze, è confermata, invece, la presenza di Pupo come opinionista. Grande assente della quinta edizione sarà Wanda Nara che verrà sostituita, con ogni probabilità, da Giulia De Lellis. La ragazza non ha ancora confermato la sua presenza per cui le voci che la vedrebbero in questo delicato ruolo vanno, per il momento, preso con le dovute cautele.

Giulia De Lellis opinionista con Pupo

Pupo, comunque, ha tenuto a dare la sua opinione in merito alla possibile presenza, a suo fianco, di Giulia De Lellis. Il cantante è stato piuttosto ironico e ha affermato “Ci vuole proprio una che non ha mai letto un libro“ riferendosi al fatto che la ragazza non sembri essere molto attratta dai libri e, in generale, dal leggerli.

Pupo, dopo essersi espresso su Giulia De Lellis, si è detto felice di essere stato confermato al GF VIP. L’uomo ha espresso grande ammirazione per Signorini. E sulla De Lellis? In attesa di conferme ufficiali, una cosa è certa: dovesse esserci ne vedremo delle belle! Pupo, Signorini e la De Lellis, insieme, potrebbero essere il tris perfetto per serate all’insegna del divertimento. A giorni dovrebbe arrivare qualche certezza in più.